Саммит "Коалиции желающих" стартовал в Париже 27 марта. О главных заявлениях пишет 24 Канал.

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Что известно о саммите

Участие в саммите примут главы государств и правительств более 30 стран, руководство ЕС и НАТО. Известно, что там обсуждают усиление помощи Украине, укрепление армии и оборонной промышленности, а также перспективу мирного урегулирования.

Среди актуальных тем – механизмы прекращения огня, переговоры и возможное развертывание гарантийных сил при поддержке США.

Главные заявления с саммита