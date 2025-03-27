Саммит "Коалиции желающих" стартовал в Париже 27 марта. О главных заявлениях пишет 24 Канал.
Смотрите также Сырский назвал потери России в Курской области за более 7 месяцев операции Сил обороны
Что известно о саммите
Участие в саммите примут главы государств и правительств более 30 стран, руководство ЕС и НАТО. Известно, что там обсуждают усиление помощи Украине, укрепление армии и оборонной промышленности, а также перспективу мирного урегулирования.
Среди актуальных тем – механизмы прекращения огня, переговоры и возможное развертывание гарантийных сил при поддержке США.
Главные заявления с саммита
Европа должна себя защитить
Владимир Зеленский отреагировал на начало саммита "Коалиции желающих".
Европа умеет защищать себя. Мы должны это доказать,
– написал он.