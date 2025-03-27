Европа готовит ответ на пошлины США

Это делается для защиты Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Я глубоко сожалею из-за решения США ввести пошлины на европейский автомобильный экспорт,

– говорится в заявлении руководительницы Еврокомиссии.

Согласно ее словам, автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест, благодаря глубоко интегрированным цепям поставок по обе стороны Атлантики. Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что пошлины – это налоги, что являются плохими для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе.

Мы теперь будем оценивать это объявление вместе с другими мерами, которые США рассматривают в ближайшие дни,

– заявила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС продолжит искать согласованные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

Заметьте! Евросоюз планирует совместно защищать своих работников, бизнес и потребителей по всему Альянсу.