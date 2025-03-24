Украина предостерегает ЕС

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отказ от продления торговых льгот станет "опасным сигналом", ведь ЕС остается основным экономическим партнером Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Льготы, которые позволяют украинскому экспорту беспрепятственно поступать на рынок Евросоюза, будут действовать до 5 июня 2025 года.

В то же время некоторые страны, в частности Польша, Франция и Венгрия, выступают против их продолжения, ссылаясь на угрозу для местных аграриев. Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария уже ввели собственные ограничения на импорт украинского зерна.

Будет ли новое торговое соглашение

Украина отмечает, что большая часть ее экспорта в соседние государства проходит транзитом и не влияет напрямую на местные рынки.

Министр аграрной политики Виталий Коваль призвал Польшу, которая председательствует в ЕС, способствовать достижению компромисса, отметив, что Украина должна четко понимать, по каким правилам сможет торговать с Евросоюзом в дальнейшем.

Переговоры по новому торговому соглашению продвигаются медленно, а времени на принятие решения все меньше. В Брюсселе признают, что самым реалистичным вариантом сейчас является временное продление действующих правил.

Обратите внимание! Украинские чиновники предупреждают: любое промедление с решением ухудшит ситуацию в экономике, которая уже находится под давлением из-за задержек с западной поддержкой. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, без помощи США последствия были бы критическими.