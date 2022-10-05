Что такое ИПСО, как информационно-психологические спецоперации стали российским оружием, как им противостоять и не стать жертвой гибридного врага – читайте в материале 24 канала совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Что же такое ИПСО

Начнем с простого, ИПСО – это аббревиатура, расшифровывающаяся как информационно-психологическая специальная операция. По факту это локализованная и несколько расширенная версия американского термина "психологические операции" или PSYOP.

Словарь Минобороны США определяет PSYOP как "спланированные действия по передаче конкретной информации и индикаторов иностранным аудиториям, чтобы повлиять на их чувства, мотивы, критическое мышление и, в конце концов, на деятельность иностранных правительств, организаций, групп или индивидов".

Термин ИПСО расширяет границы PSYOP и указывает на дополнительные признаки, а именно – влияние должно происходить в инфопространстве, которое становится полем боя, а прилагательное "специальное" – на спецслужбы как источник ИПСО.

Если проще, это комплекс мер спецслужб, направленный на формирование нужного нарратива в условиях открытого или скрытого конфликта. Инструментами для этого могут быть фейки, дезинформация, раздувание и раскрутка незначительных эпизодов, манипуляции с трактовками и т.п.

ИПСО является скоординированным развертыванием в информационном поле определенного сценария по каскаду новостей, заявлений, событий, комментариев экспертов. Это кампании с регулярным повторением тезисов, они могут длиться месяц и больше. Для достижения целей ИПСО имеют свою динамику, повторяемость. Враг создает манипулятивные информационные пазлы, с рассчетом на то, что когда человек сам их составит, он поверит в сформированную у него картину, ведь будет уверен, что самостоятельно пришел к нужным выводам,

– эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров объясняет сущность и задачи ИПСО.

История вопроса

Хотя термину PSYOP уже более 100 лет, это, конечно, не современное изобретение.

Первым задокументированным примером ИПСО можно считать реакцию на битву при Кадеше между египтянами и хеттами в 1274 году до новой эры. Тогда фараон Рамзес Второй чудом остался жив, но объявил сражение победой. Представьте себе – ложь раскрылась только в 19 веке уже нашей эры.

Другой распространенный вариант ИПСО – влияние на врага с целью пресечения сопротивления без потерь. Еще Сунь Цзы в трактате об искусстве войны писал: "Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина военного искусства. Победить врага без боя – вот вершина". Именно с этой целью его современник Александр Македонский поощрял восстание против империи персов, а пираты Карибского и других морей окрашивали бороды, носили повязки на здоровом глазу, лелея репутацию кровавых убийц. Британцы в годы Второй мировой запускали фейковую радиостанцию Gustav Siegfried Eins, чтобы сломить моральный дух Вермахта и убедить в том, что "Гитлер сливает патриотов".

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Все это облегчало или должно облегчать достижение цели и должно уменьшить до минимума потери.

Конечно, ИПСО требует тонких настроек и специфической калибровки, иначе есть риск непредсказуемых последствий. И далеко не все спецслужбы способны это просчитать и предусмотреть. Что бывает, когда сам становишься жертвой собственного ИПСО, отчетливо видим на примере Путина, который поверил, что захватит Украину за 3 дня, за что уже заплатил превращением своей страны в государство-парию.

Россия проталкивает свое ИПСО в Украине с 90-х

В 21 веке Украина столкнулась с гибридной агрессией России. Это новый тип войны, предполагающий не только прямое применение военной силы, но и значительную роль именно для ИПСО.

Де факто, гибридная война России против Украины продолжалась с 90-х годов ее пиками тогда были "крымский сепаратизм" имени Мешкова и Лужкова, "газовые войны", спекуляции на тему раздела Черноморского флота, попытка захвата острова Тузла, Оранжевая революция и Революция Достоинства. Незаконная аннексия Крыма и события на Донбассе в 2014 году стали логическим продолжением.

Это были не единичные диверсии, а спланированная информационная война, которая велась согласно так называемой "Доктрине Герасимова", российского главы Генштаба и военного преступника.

Украина стала объектом целенаправленных кремлевских информационных атак еще с 2004 года после победы президента Ющенко на выборах. К 2010 году они приобрели большой размах и агрессивность. Один из базовых методов – это создать искусственный конфликт между группами людей. Разыскивается любая линия потенциального раскола, например, вопросы языка, религии и радикализируется к большому конфликту, выгодному кремлю. Раздувание недоверия общества к власти и армии служит цели агрессора,

– раскрывает методику врага эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денис Самигин.

Против Украины была направлена вся машина российской пропаганды и дезинформации и до 24 февраля 2022 года многочисленные российские ИПСО играли ключевую роль.

"Распятый мальчик в трусиках",

"братские народы",

"КрымНаш",

"ихтамнет",

"геноцид народа Донбасса",

"Одесса – русский город",

русский город", зверства "хунты, бэндеровцев и нацистов",

"гумконвой",

показательные казни снегирей,

"2 русских раба",

"не все так однозначно",

взрывы "гречки",

"испанский диспетчер Карлос"

Все это примеры российских ИПСО 2014 – 2022 годов.

После вторжения 24 февраля началась открытая российская военная агрессия, однако никуда не исчезли российские ИПСО.

Их примеры известны, мы их встречали в соцсетях – в анонимных телеграм-каналах и группах в вайбере, вы видели их в комментариях на фейсбуке или в инстаграме, возможно, в тиктоке, совершенно точно – на YouTube, или в других местах массовых собраний любителей "предательства".

"Где вы были 8 лет", "мы не знаем всей правды", "Украина сама себя обстреливает", "Азов – нацисты", "Зеленский – наркоман", "Зеленский сливает Залужного", "украинские ПВО, байрактары и ВВС уничтожены" (по несколько раз), "Буча – инсценировка", "Украина обстреливает ЗАЭС", "наступление на Николаев и Одессу вот-вот начнется", "в Крыму ничего не происходит", "контрнаступление украинцев под Херсоном провалилось", "паники нет", "Европа замерзнет" – лишь несколько примеров российских ИПСО, активно завирусившихся в информационном пространстве за последние полгода.

Их будет еще больше, ведь сейчас Россия и россияне начинают проигрывать в войне украинцам, а соответственно, не могут полагаться на свою армию. Оккупанты будут искать варианты и прилагать все усилия, чтобы ослабить нас или уменьшить поддержку Украины цивилизованным миром.

В первые месяцы Россия пыталась убедить, что все кончено, власть сбежала из Киева. Также пытались провести раскол по линии армия против власти: враг не в Кремле – враг в Киеве. Что нужно разобраться с коррупционерами, которые все воруют, а между тем наши ребята "голые, босые". После того, как молниеносно захватить украинцев у рашистов не получилось, Кремль перешел от агрессивного к методическому воплощению древнего имперского принципа – "разделяй и властвуй", - рассказывает Денис Самигин.

Как работает российское ИПСО

Россия делает все возможное, чтобы украинцы на войну смотрели ее глазами и узнавали события на фронте через российские сети. Атаки на украинские телебашни, отключение телевидения, радио и интернета на оккупированных территориях – спланированные врагом меры, их цель – сломить украинское сопротивление и убедить, что дальнейшее сопротивление нет смысла.

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Именно для этого залегендованные под "военкоров" сотрудники российских спецслужб массово изготавливают фейковые ролики о "зверствах ВСУ" и "героических победах" оккупантов. Оккупационные администрации штампуют газеты, где рассказывают сказки о "России, которая пришла надолго", обещают золотые горы за измену и поощряют разоблачать "зверства киевского режима".

Россияне не надеются на качество, а берут "массой"

Продвигают российские нарративы российские СМИ, а также тысячи телеграм-каналов и групп в других соцсетях. В большинстве своем они анонимны, однако, есть и персональные ресурсы "звезд" московской пропаганды и их помощников-коллаборантов. Они выступают в роли центра, формирующего методы или темы для распространения.

Также есть немало других сетей, в частности напрямую связанных с российским ГРУ :

Новый Мелитополь",

"Бердянск ZaVtra",

"Запорожье сегодня",

"Энергодар сегодня",

"Токмак сегодня",

"Южный Плацдарм",

"Харьков Z",

"Дикое Поле",

"Херсонский Вестник",

"KOLAH".

Они не скрывают, что работают на оккупантов, впрочем, значительно опасными есть те, что мимикруют под украинские каналы.

Еще в начале вторжения СБУ выложили длинный список пророссийских телеграм-каналов со значительной долей подписчиков ("Резидент", "Легитимный" и т.п.), которые прямо отрабатывали тезисы россиян или создавали свои, раскручивали фейки против Украины и пытались отвлечь от преступлений российских оккупантов. Это так называемая сеть пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, ныне ожидающего в Испании экстрадиции и суда в Украине. В августе 2022 года была разоблачена большая сеть ботов, работавшая под руководством российского политтехнолога и лелеявшая "предательство" среди патриотически настроенных украинцев, интересно, что эти нарративы удивительно часто совпадали с тезисами российских ИПСО.

Как противостоять ИПСО: радикальный способ

Лучший рецепт дал герой рассказа Булгакова "Собачье сердце", профессор Преображенский: "не читать советские газеты до обеда".

Отметим, что Булгаков известен своей украинофобией, а после смерти сам превратился в ИПСО под названием "русский Киев", за что был исключен из украинской школьной программы. В ней оставили только "Собачье сердце", как произведение для чтения в свободное время.

В этом случае писатель был прав. Чтобы не стать жертвой российских ИПСО, необходимо избавиться от российских нарративов. Их распространяют СМИ страны-оккупанта, российские соцсети, а также селебрити, которые де-факто становятся "агентами влияния".

После начала войны многие украинцы поняли пагубное влияние всего, что связано с агрессором, признаком чего стал отказ от русского языка и переход на украинский, а также активная "отмена" в Украине так называемой "великой" русской культуры. Благодаря этому, например, провалилась российская ИПСО по инфильтрации в Украине Марины Овсянниковой. Однако россияне не останавливаются и предлагают новые "варианты".

Как противостоять ИПСО – адресный подход

Главным оружием борьбы с российским ИПСО, кроме отказа от потребления российского информационного продукта (спрятаться от информационного вала из-за поребрика выходит далеко не у всех), является критическое мышление. Также есть достаточно простой инструментарий распознавания "вброса", который можно определить как "медийная грамотность".

Во-первых, всегда нужно искать первоисточник информации. Вирусные сообщения с вайбера и телеграм-каналов без ссылки на источник, или источником которых является другой анонимный канал или легендарное "агентство ОБС (одна баба сказала)" – не вариант. Также не стоит доверять "неназванному лицу из Офиса Президента" или "нашему источнику в Министерстве обороны".

Во-вторых, надежным источником может быть только конкретный человек или организация, уполномоченная делать такие заявления. Если блоггер, представляющийся как "одноклассник Путина" или "брат любовницы Шойгу от первого брака", а на самом деле давно живущий в США или Европе и не имеющий "допуска", однако рассказывает невероятные инсайды и обвинения, очень похоже, что на самом деле это "вброс" или, в лучшем случае, личное мнение человека.

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В третьих, анализируйте, кто распространяет информацию. Например, если в фейсбуке репосты важной новости или темы делают боты (их признак – пустые или наспех созданные аккаунты и одинаковые по содержанию посты), это указывает на то, что "кто-то" стремится разогнать нужный нарратив.

Это касается публикаций в иностранной прессе, даже в вполне респектабельных изданиях. Распространение вырванных из контекста фраз, которые могут искажать смысл текста, является излюбленной методикой русских, а потому не следует доверять фрагментам и переводам. Россияне очень любят выдать за всеобщее мнение и даже "почтенную статью" вырванные из контекста тезисы из какого-то блога или вообще из комментариев. Также у россиян на Западе есть собственные заготовленные эксперты или просто фанаты (вспомните недавний скандал с манипулятивным отчетом Amnesty International), блоггеры, лидеры общественного мнения и другие "представители общественности" – сейчас их перевели из спящего режима в активный и они становятся частью крупных информационно-психологических спецопераций.

Наконец, журналист сам может выступить в роли "полезного идиота" и стать частью ИПСО со статьями, например о "тайных тюрьмах ЦРУ в Украине", "детских лагерях неонацистов", "секретных биолабораториях" или "существенном снижении уровня поддержки Украины на Западе".

В-четвертых, обращайте внимание на "предательство" на ровном месте и панические крики "все пропало"/"нас сливают". Источником здесь могут быть известные украинские политики, журналисты или даже волонтеры или отставные герои.

Конечно, некоторые из них могут издать в соцсетях "крик души", кто-то просто преследует собственные мелочные полезные цели. Либо просто защищаются от обвинений в коррупции, либо позируют с автоматом ради эффектного фото в модном западном СМИ и рассказывают, что являются тайными участниками переговоров с агрессором. В этом случае они играют роль так называемых "полезных идиотов", которые не видят леса дальше трех деревьев и становятся орудием врага, ведь прямо вредят государству.

Во время войны любую информацию, которая вносит раскол и ослабление морального духа украинцев, нужно рассматривать с точки зрения, не могла ли это быть информационная волна, которую "запустил" враг для морального уныния и уничтожения им Украины. Поэтому в информационном поле во время войны мы должны "двигаться" так же осторожно, как и воины на линии огня, используя только надежные источники информации. Если вы в гневе пишете и распространяете антиправительственный пост с "благими" намерениями исправить ситуацию – нужно внимательно подумать – не стали ли вы жертвой тонкой информационной операции,

– Денис Самигин объясняет, как не стать инструментом ИПСО врага.

Враг может использовать их заявления или опрометчивые поступки за основу своего ИПСО – они быстро приобретают признаки скандальности, вирусятся в сети и превращаются в информационный пузырь (например, уже подзабытая, но громкая история с операцией по захвату "вагнеровцев" или совсем свежая – о травле первой леди в соцсетях через фотосессию Энни Лейбовиц). Такие истории провоцируют раздоры в обществе и ослабляют его единство.

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Но есть и другие персонажи, подыгрывающие россиянам давно, системно и сознательно – это "агенты влияния", залегендованные под лидеров общественного мнения и борцов за справедливость. Распознать их довольно трудно (если это, конечно, не Медведчук или не давние фанаты Путина), некоторые до сих пор имеют влияние, неприкосновенность, деньги и агрессивных поклонников – виртуальных и реальных.

Реальные ИПСО

"Предательство" преследует цель нескольких задач – ослабить обороноспособность Украины или спровоцировать раздор среди украинцев.

Россия ищет слабые места в украинской обороне, в частности, информационной, и наносит постоянные удары.

За примерами далеко ходить не нужно. Намерение "расшатать" Украину и ослабить моральный дух украинских защитников имела мощная информационная атака на героических защитников Мариуполя и крепости "Азовсталь", вместе с тем – на всю Украину. Во время боев россияне активно пытались повесить все грехи на защитников города и обвиняли их во всем, что делали сами. Также через СМИ они рисовали образ неонацистов и военных преступников.

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Эта ИПСО должна была работать на российских граждан и объяснить, почему армия России осуществляет в чужой стране геноцид.

Для украинцев была другая стратегия – о том, что "власть в Киеве забыла о Мариуполе и ей нет никакого дела до героев". К раскрутке этой темы присоединились, к сожалению, не только россияне, но и некоторые украинские СМИ и политики.

Второй большой целью россиян было перессорить руководство украинского сопротивления. С этой целью планировалось вбить клин между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным . Продвигать этот тезис должны были многочисленные "инсайды" – как из России, так и внутри Украины.

Если информация поражает, шокирует и побуждает осуществить резкое действие – это один из признаков того, что тобой манипулируют. Манипуляция – основа ИПСО. Нужно вдохнуть, остановиться, подумать определенное время об источнике этой информации, кто это говорит, какова его цель,

– Максим Майоров объясняет, как противостоять ИПСО.

Залужный действительно с начала открытой русской агрессии стал одним из медийных лиц сопротивления, а потому враг разыграл классическую историю "о бонапартизме". В информационное пространство вбросили слухи о якобы политических амбициях Залужного и зависти его популярности со стороны Офиса Президента.

Примечательно, что путинисты очень заинтересованы в военном перевороте, для них это было бы благо. Путин прямо призвал к мятежу. Об этом говорил и Лукашенко и Медведев. То, что для данного нарратива используются топспикеры – означает, что для российского руководства это едва ли не главная тема. Можем предположить, что это одна из идей-фикс Кремля в его стратегии победы над Украиной, которая никак не приносит ожидаемых плодов.

– руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей раскрывает сокровенные мечты московитов и цели их ИПСО.

Еще одной линией "разлома" стал вымышленный конфликт между Валерием Залужным и руководителем ОП Андреем Ермаком. Сознательным или не сознательным участником этой спецоперации россиян даже стала американская сенаторка Виктория Спартц, чьи скандальные заявления пришлось опровергать не только украинскому МИД, но и Белому Дому. Но перед этим их активно раскручивали как российские пропагандисты, так и некоторые украинские "блоггеры". Совпадение?

Использование неосторожных заявлений украинских политиков или блоггеров – одна из излюбленных схем россиян. Слова об украинских потерях от российского вторжения в сотни тысяч людей, прозвучавшие на самом популярном ютуб-канале от человека, который не мог по статусу и уровню допуска владеть такой информацией, мгновенно были подхвачены врагом и гиперболизированы, потому что "сотни тысяч" – это и 200 тысяч и, например, 900 тысяч.

В итоге неосторожное и эмоциональное заявление политика трансформировалась в российское ИПСО под названием "украинская власть скрывает страшные потери, а еще ничего не делает, сдерживает агрессию же стихийное сплочение народа, которым никто не руководит, но каждый хочет "предать".

Мы должны понимать, идет война, эта война – гибридная, а значит, не завершится даже тогда, когда прекратятся выстрелы и бомбардировки. Новыми "калибрами" будут вражеские ИПСО. Украинское общество должно это осознать и знать, как противостоять врагу, сохранять единство и делать все для победы.