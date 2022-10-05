Что такое ИПСО, как информационно-психологические спецоперации стали российским оружием, как им противостоять и не стать жертвой гибридного врага – читайте в материале 24 канала совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Что же такое ИПСО
Начнем с простого, ИПСО – это аббревиатура, расшифровывающаяся как информационно-психологическая специальная операция. По факту это локализованная и несколько расширенная версия американского термина "психологические операции" или PSYOP.
Словарь Минобороны США определяет PSYOP как "спланированные действия по передаче конкретной информации и индикаторов иностранным аудиториям, чтобы повлиять на их чувства, мотивы, критическое мышление и, в конце концов, на деятельность иностранных правительств, организаций, групп или индивидов".
Термин ИПСО расширяет границы PSYOP и указывает на дополнительные признаки, а именно – влияние должно происходить в инфопространстве, которое становится полем боя, а прилагательное "специальное" – на спецслужбы как источник ИПСО.
Если проще, это комплекс мер спецслужб, направленный на формирование нужного нарратива в условиях открытого или скрытого конфликта. Инструментами для этого могут быть фейки, дезинформация, раздувание и раскрутка незначительных эпизодов, манипуляции с трактовками и т.п.
ИПСО является скоординированным развертыванием в информационном поле определенного сценария по каскаду новостей, заявлений, событий, комментариев экспертов. Это кампании с регулярным повторением тезисов, они могут длиться месяц и больше. Для достижения целей ИПСО имеют свою динамику, повторяемость. Враг создает манипулятивные информационные пазлы, с рассчетом на то, что когда человек сам их составит, он поверит в сформированную у него картину, ведь будет уверен, что самостоятельно пришел к нужным выводам,
– эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров объясняет сущность и задачи ИПСО.
История вопроса
Хотя термину PSYOP уже более 100 лет, это, конечно, не современное изобретение.
Первым задокументированным примером ИПСО можно считать реакцию на битву при Кадеше между египтянами и хеттами в 1274 году до новой эры. Тогда фараон Рамзес Второй чудом остался жив, но объявил сражение победой. Представьте себе – ложь раскрылась только в 19 веке уже нашей эры.
Другой распространенный вариант ИПСО – влияние на врага с целью пресечения сопротивления без потерь. Еще Сунь Цзы в трактате об искусстве войны писал: "Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина военного искусства. Победить врага без боя – вот вершина". Именно с этой целью его современник Александр Македонский поощрял восстание против империи персов, а пираты Карибского и других морей окрашивали бороды, носили повязки на здоровом глазу, лелея репутацию кровавых убийц. Британцы в годы Второй мировой запускали фейковую радиостанцию Gustav Siegfried Eins, чтобы сломить моральный дух Вермахта и убедить в том, что "Гитлер сливает патриотов".
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Все это облегчало или должно облегчать достижение цели и должно уменьшить до минимума потери.
Конечно, ИПСО требует тонких настроек и специфической калибровки, иначе есть риск непредсказуемых последствий. И далеко не все спецслужбы способны это просчитать и предусмотреть. Что бывает, когда сам становишься жертвой собственного ИПСО, отчетливо видим на примере Путина, который поверил, что захватит Украину за 3 дня, за что уже заплатил превращением своей страны в государство-парию.
Россия проталкивает свое ИПСО в Украине с 90-х
В 21 веке Украина столкнулась с гибридной агрессией России. Это новый тип войны, предполагающий не только прямое применение военной силы, но и значительную роль именно для ИПСО.
Де факто, гибридная война России против Украины продолжалась с 90-х годов ее пиками тогда были "крымский сепаратизм" имени Мешкова и Лужкова, "газовые войны", спекуляции на тему раздела Черноморского флота, попытка захвата острова Тузла, Оранжевая революция и Революция Достоинства. Незаконная аннексия Крыма и события на Донбассе в 2014 году стали логическим продолжением.
Это были не единичные диверсии, а спланированная информационная война, которая велась согласно так называемой "Доктрине Герасимова", российского главы Генштаба и военного преступника.
Украина стала объектом целенаправленных кремлевских информационных атак еще с 2004 года после победы президента Ющенко на выборах. К 2010 году они приобрели большой размах и агрессивность. Один из базовых методов – это создать искусственный конфликт между группами людей. Разыскивается любая линия потенциального раскола, например, вопросы языка, религии и радикализируется к большому конфликту, выгодному кремлю. Раздувание недоверия общества к власти и армии служит цели агрессора,
– раскрывает методику врага эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денис Самигин.
Против Украины была направлена вся машина российской пропаганды и дезинформации и до 24 февраля 2022 года многочисленные российские ИПСО играли ключевую роль.
- "Распятый мальчик в трусиках",
- "братские народы",
- "КрымНаш",
- "ихтамнет",
- "геноцид народа Донбасса",
- "Одесса – русский город",
- зверства "хунты, бэндеровцев и нацистов",
- "гумконвой",
- показательные казни снегирей,
- "2 русских раба",
- "не все так однозначно",
- взрывы "гречки",
- "испанский диспетчер Карлос"
Все это примеры российских ИПСО 2014 – 2022 годов.
После вторжения 24 февраля началась открытая российская военная агрессия, однако никуда не исчезли российские ИПСО.
Их примеры известны, мы их встречали в соцсетях – в анонимных телеграм-каналах и группах в вайбере, вы видели их в комментариях на фейсбуке или в инстаграме, возможно, в тиктоке, совершенно точно – на YouTube, или в других местах массовых собраний любителей "предательства".
"Где вы были 8 лет", "мы не знаем всей правды", "Украина сама себя обстреливает", "Азов – нацисты", "Зеленский – наркоман", "Зеленский сливает Залужного", "украинские ПВО, байрактары и ВВС уничтожены" (по несколько раз), "Буча – инсценировка", "Украина обстреливает ЗАЭС", "наступление на Николаев и Одессу вот-вот начнется", "в Крыму ничего не происходит", "контрнаступление украинцев под Херсоном провалилось", "паники нет", "Европа замерзнет" – лишь несколько примеров российских ИПСО, активно завирусившихся в информационном пространстве за последние полгода.
Их будет еще больше, ведь сейчас Россия и россияне начинают проигрывать в войне украинцам, а соответственно, не могут полагаться на свою армию. Оккупанты будут искать варианты и прилагать все усилия, чтобы ослабить нас или уменьшить поддержку Украины цивилизованным миром.
В первые месяцы Россия пыталась убедить, что все кончено, власть сбежала из Киева. Также пытались провести раскол по линии армия против власти: враг не в Кремле – враг в Киеве. Что нужно разобраться с коррупционерами, которые все воруют, а между тем наши ребята "голые, босые". После того, как молниеносно захватить украинцев у рашистов не получилось, Кремль перешел от агрессивного к методическому воплощению древнего имперского принципа – "разделяй и властвуй", - рассказывает Денис Самигин.
Как работает российское ИПСО
Россия делает все возможное, чтобы украинцы на войну смотрели ее глазами и узнавали события на фронте через российские сети. Атаки на украинские телебашни, отключение телевидения, радио и интернета на оккупированных территориях – спланированные врагом меры, их цель – сломить украинское сопротивление и убедить, что дальнейшее сопротивление нет смысла.
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Именно для этого залегендованные под "военкоров" сотрудники российских спецслужб массово изготавливают фейковые ролики о "зверствах ВСУ" и "героических победах" оккупантов. Оккупационные администрации штампуют газеты, где рассказывают сказки о "России, которая пришла надолго", обещают золотые горы за измену и поощряют разоблачать "зверства киевского режима".
Россияне не надеются на качество, а берут "массой"
Продвигают российские нарративы российские СМИ, а также тысячи телеграм-каналов и групп в других соцсетях. В большинстве своем они анонимны, однако, есть и персональные ресурсы "звезд" московской пропаганды и их помощников-коллаборантов. Они выступают в роли центра, формирующего методы или темы для распространения.
Также есть немало других сетей, в частности напрямую связанных с российским ГРУ :
- Новый Мелитополь",
- "Бердянск ZaVtra",
- "Запорожье сегодня",
- "Энергодар сегодня",
- "Токмак сегодня",
- "Южный Плацдарм",
- "Харьков Z",
- "Дикое Поле",
- "Херсонский Вестник",
- "KOLAH".
Они не скрывают, что работают на оккупантов, впрочем, значительно опасными есть те, что мимикруют под украинские каналы.
Еще в начале вторжения СБУ выложили длинный список пророссийских телеграм-каналов со значительной долей подписчиков ("Резидент", "Легитимный" и т.п.), которые прямо отрабатывали тезисы россиян или создавали свои, раскручивали фейки против Украины и пытались отвлечь от преступлений российских оккупантов. Это так называемая сеть пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, ныне ожидающего в Испании экстрадиции и суда в Украине. В августе 2022 года была разоблачена большая сеть ботов, работавшая под руководством российского политтехнолога и лелеявшая "предательство" среди патриотически настроенных украинцев, интересно, что эти нарративы удивительно часто совпадали с тезисами российских ИПСО.
Как противостоять ИПСО: радикальный способ
Лучший рецепт дал герой рассказа Булгакова "Собачье сердце", профессор Преображенский: "не читать советские газеты до обеда".
В этом случае писатель был прав. Чтобы не стать жертвой российских ИПСО, необходимо избавиться от российских нарративов. Их распространяют СМИ страны-оккупанта, российские соцсети, а также селебрити, которые де-факто становятся "агентами влияния".
После начала войны многие украинцы поняли пагубное влияние всего, что связано с агрессором, признаком чего стал отказ от русского языка и переход на украинский, а также активная "отмена" в Украине так называемой "великой" русской культуры. Благодаря этому, например, провалилась российская ИПСО по инфильтрации в Украине Марины Овсянниковой. Однако россияне не останавливаются и предлагают новые "варианты".
Как противостоять ИПСО – адресный подход
Главным оружием борьбы с российским ИПСО, кроме отказа от потребления российского информационного продукта (спрятаться от информационного вала из-за поребрика выходит далеко не у всех), является критическое мышление. Также есть достаточно простой инструментарий распознавания "вброса", который можно определить как "медийная грамотность".
Во-первых, всегда нужно искать первоисточник информации. Вирусные сообщения с вайбера и телеграм-каналов без ссылки на источник, или источником которых является другой анонимный канал или легендарное "агентство ОБС (одна баба сказала)" – не вариант. Также не стоит доверять "неназванному лицу из Офиса Президента" или "нашему источнику в Министерстве обороны".
Во-вторых, надежным источником может быть только конкретный человек или организация, уполномоченная делать такие заявления. Если блоггер, представляющийся как "одноклассник Путина" или "брат любовницы Шойгу от первого брака", а на самом деле давно живущий в США или Европе и не имеющий "допуска", однако рассказывает невероятные инсайды и обвинения, очень похоже, что на самом деле это "вброс" или, в лучшем случае, личное мнение человека.
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В третьих, анализируйте, кто распространяет информацию. Например, если в фейсбуке репосты важной новости или темы делают боты (их признак – пустые или наспех созданные аккаунты и одинаковые по содержанию посты), это указывает на то, что "кто-то" стремится разогнать нужный нарратив.
Это касается публикаций в иностранной прессе, даже в вполне респектабельных изданиях. Распространение вырванных из контекста фраз, которые могут искажать смысл текста, является излюбленной методикой русских, а потому не следует доверять фрагментам и переводам. Россияне очень любят выдать за всеобщее мнение и даже "почтенную статью" вырванные из контекста тезисы из какого-то блога или вообще из комментариев. Также у россиян на Западе есть собственные заготовленные эксперты или просто фанаты (вспомните недавний скандал с манипулятивным отчетом Amnesty International), блоггеры, лидеры общественного мнения и другие "представители общественности" – сейчас их перевели из спящего режима в активный и они становятся частью крупных информационно-психологических спецопераций.
Наконец, журналист сам может выступить в роли "полезного идиота" и стать частью ИПСО со статьями, например о "тайных тюрьмах ЦРУ в Украине", "детских лагерях неонацистов", "секретных биолабораториях" или "существенном снижении уровня поддержки Украины на Западе".
В-четвертых, обращайте внимание на "предательство" на ровном месте и панические крики "все пропало"/"нас сливают". Источником здесь могут быть известные украинские политики, журналисты или даже волонтеры или отставные герои.
Конечно, некоторые из них могут издать в соцсетях "крик души", кто-то просто преследует собственные мелочные полезные цели. Либо просто защищаются от обвинений в коррупции, либо позируют с автоматом ради эффектного фото в модном западном СМИ и рассказывают, что являются тайными участниками переговоров с агрессором. В этом случае они играют роль так называемых "полезных идиотов", которые не видят леса дальше трех деревьев и становятся орудием врага, ведь прямо вредят государству.
Во время войны любую информацию, которая вносит раскол и ослабление морального духа украинцев, нужно рассматривать с точки зрения, не могла ли это быть информационная волна, которую "запустил" враг для морального уныния и уничтожения им Украины. Поэтому в информационном поле во время войны мы должны "двигаться" так же осторожно, как и воины на линии огня, используя только надежные источники информации. Если вы в гневе пишете и распространяете антиправительственный пост с "благими" намерениями исправить ситуацию – нужно внимательно подумать – не стали ли вы жертвой тонкой информационной операции,
– Денис Самигин объясняет, как не стать инструментом ИПСО врага.
Враг может использовать их заявления или опрометчивые поступки за основу своего ИПСО – они быстро приобретают признаки скандальности, вирусятся в сети и превращаются в информационный пузырь (например, уже подзабытая, но громкая история с операцией по захвату "вагнеровцев" или совсем свежая – о травле первой леди в соцсетях через фотосессию Энни Лейбовиц). Такие истории провоцируют раздоры в обществе и ослабляют его единство.
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Но есть и другие персонажи, подыгрывающие россиянам давно, системно и сознательно – это "агенты влияния", залегендованные под лидеров общественного мнения и борцов за справедливость. Распознать их довольно трудно (если это, конечно, не Медведчук или не давние фанаты Путина), некоторые до сих пор имеют влияние, неприкосновенность, деньги и агрессивных поклонников – виртуальных и реальных.
Реальные ИПСО
"Предательство" преследует цель нескольких задач – ослабить обороноспособность Украины или спровоцировать раздор среди украинцев.
Россия ищет слабые места в украинской обороне, в частности, информационной, и наносит постоянные удары.
За примерами далеко ходить не нужно. Намерение "расшатать" Украину и ослабить моральный дух украинских защитников имела мощная информационная атака на героических защитников Мариуполя и крепости "Азовсталь", вместе с тем – на всю Украину. Во время боев россияне активно пытались повесить все грехи на защитников города и обвиняли их во всем, что делали сами. Также через СМИ они рисовали образ неонацистов и военных преступников.
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Эта ИПСО должна была работать на российских граждан и объяснить, почему армия России осуществляет в чужой стране геноцид.
Для украинцев была другая стратегия – о том, что "власть в Киеве забыла о Мариуполе и ей нет никакого дела до героев". К раскрутке этой темы присоединились, к сожалению, не только россияне, но и некоторые украинские СМИ и политики.
Второй большой целью россиян было перессорить руководство украинского сопротивления. С этой целью планировалось вбить клин между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным . Продвигать этот тезис должны были многочисленные "инсайды" – как из России, так и внутри Украины.
Если информация поражает, шокирует и побуждает осуществить резкое действие – это один из признаков того, что тобой манипулируют. Манипуляция – основа ИПСО. Нужно вдохнуть, остановиться, подумать определенное время об источнике этой информации, кто это говорит, какова его цель,
– Максим Майоров объясняет, как противостоять ИПСО.
Залужный действительно с начала открытой русской агрессии стал одним из медийных лиц сопротивления, а потому враг разыграл классическую историю "о бонапартизме". В информационное пространство вбросили слухи о якобы политических амбициях Залужного и зависти его популярности со стороны Офиса Президента.
Примечательно, что путинисты очень заинтересованы в военном перевороте, для них это было бы благо. Путин прямо призвал к мятежу. Об этом говорил и Лукашенко и Медведев. То, что для данного нарратива используются топспикеры – означает, что для российского руководства это едва ли не главная тема. Можем предположить, что это одна из идей-фикс Кремля в его стратегии победы над Украиной, которая никак не приносит ожидаемых плодов.
– руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей раскрывает сокровенные мечты московитов и цели их ИПСО.
Еще одной линией "разлома" стал вымышленный конфликт между Валерием Залужным и руководителем ОП Андреем Ермаком. Сознательным или не сознательным участником этой спецоперации россиян даже стала американская сенаторка Виктория Спартц, чьи скандальные заявления пришлось опровергать не только украинскому МИД, но и Белому Дому. Но перед этим их активно раскручивали как российские пропагандисты, так и некоторые украинские "блоггеры". Совпадение?
Использование неосторожных заявлений украинских политиков или блоггеров – одна из излюбленных схем россиян. Слова об украинских потерях от российского вторжения в сотни тысяч людей, прозвучавшие на самом популярном ютуб-канале от человека, который не мог по статусу и уровню допуска владеть такой информацией, мгновенно были подхвачены врагом и гиперболизированы, потому что "сотни тысяч" – это и 200 тысяч и, например, 900 тысяч.
В итоге неосторожное и эмоциональное заявление политика трансформировалась в российское ИПСО под названием "украинская власть скрывает страшные потери, а еще ничего не делает, сдерживает агрессию же стихийное сплочение народа, которым никто не руководит, но каждый хочет "предать".
Мы должны понимать, идет война, эта война – гибридная, а значит, не завершится даже тогда, когда прекратятся выстрелы и бомбардировки. Новыми "калибрами" будут вражеские ИПСО. Украинское общество должно это осознать и знать, как противостоять врагу, сохранять единство и делать все для победы.