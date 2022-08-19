Об этом говорится в журналистском расследовании "Апостроф-ТВ", опубликованном сегодня, 19 августа, в ютубе. Медийщики обнародовали доказательства, что организатором ботофермы был российский IT-специалист Виктор Майстренко, сотрудничавший с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко.

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Как работала ботоферма Майстренко

Майстренко рассказал, что разработал специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу ботофермы и масштабировать ее. Именно благодаря ему украинский интернет наводнили «порохоботы».

«Оболочка, в которой все пишется, называется «ZennoPoster» – это программа для автоматизации действий в браузере», – цитирует издание задержанного. Далее эта программа могла от имени тысяч ботов автоматически публиковать нужную информацию, включая фейки и «зрады», приглашать друзей, комментировать, ставить «лайки» под постами и т.д.

Задачей этих ботов как раз и было вести в соцсетях страницы поддержки Порошенко и его политсилы, но главное – критиковать Зеленского.

Среди свежих тем, которые распространяла ботоферма:

конфликт между Зеленским и Залужным,

«сдача страны» Путину и олигархам,

срыв призыва в армию,

разорение ВСУ,

фотосессия Елены Зеленской для журнала «Вог».

Как рассказывает сам Майстренко, кроме работы на ЕС, он также продавал разработанную программу всем желающим. Она стоила 314 дол. США, и только на продаже лицензий россиянин заработал около 100 тысяч долларов.

россиянин перехал в Украину в 2014 году

Также он рассказал, как попал в Украину в 2014-м, после того как «засветился» на выборах в россии, «референдумах» в Крыму и на Донбассе.

По словам Майстренко, несмотря на запрет на пересечение границы для россиян, ему помог А.Герасимов. Впоследствии – устроил на работу в свое маркетинговое агентство и поселил в квартире, принадлежавшей бывшей жене. Именно в ней, кстати, и проводились недавние обыски.

Уже в 2015 году, создав и развивая ботоферму для Порошенко, Майстренко получил от тогдашнего президента гражданство Украины по упрощенной процедуре. Также стал «политическим экспертом» на телеканалах экс-президента.

Кратко про разоблачение ботофермы

Напомним, СБУ заявила о разоблачении миллионной ботофермы в начале августа. Соответствующее оборудование, обеспечивающее ее работу, было найдено в Киеве, Виннице и Харькове.

Так, во время обысков был изъят аппаратно-программный комплекс для функционирования ботофермы, 5 тыс. сим-карт и 200 мобильных Proxy-ферм для подмены IP-адресов, чтобы избежать блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

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