Про це йде мова в журналістському розслідуванні "Апостроф-ТБ", опублікованому сьогодні, 19 серпня, в ютубі. Медійники оприлюднили докази, що організатором ботоферми був російський IT-фахівець Віктор Майстренко, який співпрацював із нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка.
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Як працювала ботоферма Майстренка
Майстренко розповів, що розробив спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло автоматизувати роботу ботоферми і масштабувати її. Так, саме завдяки цьому український інтернет заполонили "порохоботи".
"Оболонка, в якій все пишеться, називається "ZennoPoster", – це програма для автоматизації дій у браузері", – цитує видання затриманого. А далі ця програма могла від імені тисяч ботів автоматично публікувати потрібну інформацію, включно з фейками і "зрадою", запрошувати друзів, коментувати, ставити "вподобайки" під постами тощо.
Ці боти і займалися веденням у соцмережах сторінок підтримки Порошенка та його політсили, та головне – критикою Зеленського.
Серед свіжих тем, які поширювала ботоферма:
- конфлікт між Зеленським і Залужним,
- здача країни Путіну і олігархам,
- зрив призову до армії,
- розорення армії,
- фотосесія Олени Зеленської для журналу Vogue тощо.
Як розповідає сам Майстренко, окрім роботи на "Європейську Солідарність", він також продавав розроблену програму всім бажаючим. Вона коштувала 314 доларів США, і лише продаючи ліцензії, росіянин заробив близько 100 тисяч доларів.
росіянин переїхав в Україну в 2014 році
Він розповів, як потрапив в Україну в 2014-му, після того, як "засвітився" на виборах в рф, "референдумах" в Криму та на Донбасі.
За його словами, попри заборону на перетин кордону для росіян, Майстренку допоміг Артур Герасимов. Згодом – влаштував на роботу у свою маркетингову агенцію і поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Саме в ній, до речі, і проводилися нещодавні обшуки.
Вже у 2015-му, створивши і розвиваючи ботоферму для Порошенка, Майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянство України. Також – став "політичним експертом" на телеканалах експрезидента.
Коротко про викриття ботоферми
- СБУ заявила про викриття мільйонної ботоферми на початку серпня 2022 року. Відповідне обладнання було встановлене у Києві, Вінниці та Харкові.
- Під час обшуків було вилучено апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми, 5 тисяч сім-карт і 200 мобільних Proxy ферм для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.
До теми – як ботоферма поширювала фейки: дивіться у відео