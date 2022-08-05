Эти вбросы тут же подхватила армия ботов и третьесортных информационных площадок. Больше всего мне понравился фейк о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично и срочно доложил Владимиру Зеленскому об отводе ВСУ из Авдеевки и Песок.

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Ситуация сложная, но Генштаб в курсе

На сегодняшний день ситуация в районе Авдеевки и вправду сложная, поскольку РОВ сосредоточили в этом направлении весь имеющийся у них сейчас потенциал "огневого вала". Это было неожиданно, поскольку до того сосредоточение сил и средств врага на наступление было в треугольнике Славянск – Сиверск – Бахмут.

В этой связи в районе отсутствует паритет артиллерии, что Генштабу прекрасно известно и без говорящих голов на диване. А то, что известно, то решается по мере сил и возможностей, но не по щелчку пальцев.

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россияне не могут добиться успеха

В целом же, штурмовые действия врага отбиваются и, несмотря на огневое и численное преимущество РОВ, им не удается добиться какого-то глобального успеха. Бои продолжаются и, это не может не нервировать командование РОВ. С другой стороны…

С другой стороны, благодаря разного рода говорящим головам и обращениям к командованию с окопов, враг узнает то, что ему знать не положено. Ту информацию, без которой он был бы менее осведомлен и не корректировал бы свои действия. И пользуясь полученной информацией, враг запускает ИПСО, подрывающие не только морально психологическое состояние общества в тылу, но и военнослужащих, находящихся на передовой.

Странно, но с 2014 многие так и не научились держать рот закрытым. У одних он не закрывается по жизни, а вот у тех, кто в камо, должно быть побольше рассудительности и понимания, чем чреваты их обращения.

Фильтруйте информацию! А также думайте, что говорите и что пишите. Если, конечно, первое вам свойственно. Только официальная информация заслуживает доверия.

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