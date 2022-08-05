Ці вкидання відразу підхопила армія ботів і третьосортних інформаційних майданчиків. Найбільше мені сподобався фейк про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито особисто та терміново доповів Володимиру Зеленському про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісок.

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Ситуація складна, але Генштаб у курсі

Сьогодні ситуація у районі Авдіївки справді складна, оскільки РОВ зосередили у цьому напрямі весь наявний в них зараз потенціал "вогневого валу". Це було несподівано, оскільки до того зосередження сил та засобів ворога на наступ було у трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут.

У зв'язку з цим у районі відсутній паритет артилерії, що Генштабу чудово відомо і без голів, що говорять, на дивані. А те, що відомо, то вирішується в міру сил і можливостей, але не натискання пальців.

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росіяни не можуть досягти успіху

В цілому ж, штурмові дії ворога відбиваються і, попри вогневу та чисельну перевагу РОВ, їм не вдається досягти якогось глобального успіху. Бої продовжуються і це не може не нервувати командування РОВ. З іншого боку…

З іншого боку, завдяки різним голосам і зверненням до командування з окопів, ворог дізнається те, що йому знати не належить. Ту інформацію, без якої він був менш обізнаний і не коригував би свої дії. І користуючись отриманою інформацією, ворог запускає ІПСО, що підривають не лише морально-психологічний стан суспільства в тилу, а й військовослужбовців, що на передовій.

Дивно, але з 2014 року багато хто так і не навчився тримати рот закритим. В одних він не закривається по життю, а от у тих, хто в камо, має бути побільше розсудливості та розуміння, ніж загрожує їх навернення.

Фільтруйте інформацію! А також думайте, що кажете і що пишіть. Якщо, звичайно, перше вам властиве. Тільки офіційна інформація заслуговує на довіру.

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