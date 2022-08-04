Чого хоче кремль

Почати перемовини, щоб застовбити за собою старі та нові окуповані території спочатку тимчасово, а потім – назавжди? Так, до цього путін готовий. Тільки це не перемовини називається. Це називається – капітуляція.

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Дірява л*рва Шредер транслює брехливу пропаганду, підмінюючи перемовини про звільнення окупованих територій перемовинами про капітуляцію.

Цільова аудиторія – європейський обиватель, який не розумітиме, навіщо його уряд підтримує війну в Україні, якщо путін готовий до перемовин.

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москву чекає капітуляція

Хто може хоч якось впливати на європейські ЗМІ – прошу докласти всіх зусиль, щоб брехня про перемовини була викрита і в ЗМІ потрапила правдива інформація – ні до яких перемовин про деокупацію москва досі не готова.

Перемовин не буде. Буде капітуляція. І це буде капітуляція московії.

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