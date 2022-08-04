Щупальця окупаційного спрута тягнуть до кордонів

Так, на станціях климово та суземка брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (богучар) 20 армії східного військового округу.

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А на суджу та льгов-київський курської області прибувають ешелони зі складу 144 мотострілецької дивізії 20 армії східного військового округу з танками зі складу 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу балтійського флоту.

Не з'їдять, то "понадкушують"

Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону зі Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад можуть перекинути з метою активізації дій на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ.

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Наразі російські окупаційні війська не можуть відкривати другий фронт де-небудь – недостатньо ресурсів. Але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ.

Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів брянської та курської областей, а збірна солянка з єльні, богучар та совєтська.

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