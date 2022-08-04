Щупальца оккупационного спрута тянут к границам

Так, на станциях климов и суземка брянской области идет прибытие эшелонов с танками Т-80 из 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (богучар) 20 армии восточного военного округа.

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А на сужу и льгово-киевскую курскую область прибывают эшелоны из состава 144 мотострелковой дивизии 20 армии восточного военного округа с танками из состава 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса балтийского флота.

Не съедят, то "наедают"

Количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областью недостаточно для открытия, скажем так, второго фронта. Но этот состав могут перебросить с целью активизации действий на границе , отвлекающих внимание ВСУ.

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Пока российские оккупационные войска не могут открывать второй фронт где-либо – недостаточно ресурсов. Но постоянной демонстрацией угрозы наступления могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ.

Отдельно хотелось бы отметить, что для этой цели будет использоваться ресурс не столько "родных" подразделений брянской и курской областей, а сборная солянка из ельни, богучара и советской.

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