оккупанты стесняются своих "героев"

Нет, они не за Украину, но приблизительно начинают догадываться, что репарации придется платить всем – и тем, кто выбирал путина, и всем, кто типа в молчаливой оппозиции.

Достойно внимания россия снова перебрасывает в Украину "победителей светофоров": где их будут выбивать ВСУ

Так, в новосибирске отказались вешать на школу мемориальную доску 21-летнему ефрейтору хабибназарову. Как-то там хитро нашли пункт, по которому ему рано ставить доску, потому что она не подходит архитектурно. Предложили повесить доску в самом здании у столовой. Маленький скандал – и доску повесят, но…

"Духовность" танцует на могилах

В том же городе на погребении старшего сержанта евшуника выделили плохое бесплатное место на кладбище. Родственники отказались его там хоронить, и пришлось все делать за свой счет.

Важно Самый оплачиваемый голос москвы озвучил настоящий план путина

В городе борзые подростки глумились над могилами русских военных. В воронеже подросток-трансвестит танцевал на могилах (там не ясно, были ли военные, но там вся история эпическая) и в конце концов посс*л на них…

Штош. И таких новых все больше. Это еще даже война не закончилась…

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