оккупанты стесняются своих "героев"
Нет, они не за Украину, но приблизительно начинают догадываться, что репарации придется платить всем – и тем, кто выбирал путина, и всем, кто типа в молчаливой оппозиции.
Достойно внимания россия снова перебрасывает в Украину "победителей светофоров": где их будут выбивать ВСУ
"Духовность" танцует на могилах
В том же городе на погребении старшего сержанта евшуника выделили плохое бесплатное место на кладбище. Родственники отказались его там хоронить, и пришлось все делать за свой счет.
Важно Самый оплачиваемый голос москвы озвучил настоящий план путина
В городе борзые подростки глумились над могилами русских военных. В воронеже подросток-трансвестит танцевал на могилах (там не ясно, были ли военные, но там вся история эпическая) и в конце концов посс*л на них…
Штош. И таких новых все больше. Это еще даже война не закончилась…
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