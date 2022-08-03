На чем заклинило карлика-империомана

путин хочет переговоров. путин хочет фиксировать успехи. И путин снова хочет федерализации Украины. Теперь – по образцу Швейцарии и кантонов, которые в нее входят.

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Да, именно такой пример и приводит Шредер. Говорит, что видит шанс мирных переговоров и формат кантонов в Украине как в Швейцарии. Вот не зря человек провел отпуск в москве.

Опять то же самое. Мы это уже проходили. Даже до войны это было невозможно. Теперь путин хочет расширить минские соглашения, впихнув туда еще и побережье Азовского моря.

И все "референдумы", все слухи о том, что путин хочет наскоро расширить российскую Бердянскую империю, чтобы все почувствовали ее всеобъемлющее величие, как раз для прикрытия. путин не хочет получить все санкции мира за Северодонецк. Он желает снять санкции. И все еще желает всю Украину.

А разговоры о воспроизведении СССР. Разговоры о том, что сейчас все захваченные территории будут в темпе вальса включены в состав россии – это все для прикрытия. Прикрытие очередного плана получить всю Украину и управлять нами изнутри. А чтобы этот план поддерживали полезные идиоты на Западе – рисовать альтернативную реальность из-за потенциального ядерного удара, который, конечно же, неизбежно будет нанесен, если Украина отнимет Херсон.

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Громкие угрозы с одной целью

Как и разговоры о новом СССР, активно продвигающем типа анонимные телеграмм-каналы и о котором пестрят сливы типа независимых российских журналистов. Случайных сливов из кремля не бывает.

Они хотят испугать своими псевдопланами. Поэтому можно даже сказать, что пьяный бред медведева – это не такой уж пьяный бред, а просьба старших товарищей напугать Европу ради того, чтобы Европа начала склонять Украину к настоящему плану путина. А медведев просто исполняет роль клоуна у пи**ров.

Кантон, да кантон

Формула Шрёдера. Это могут назвать так. История ничему не учит любителя истории — путина. Если он не смог втолкнуть федерализацию Украины до полномасштабной войны, то как он собирается это сделать сейчас? Лучше бы молчал или продолжал рассказывать о своей денацимилитаризации.

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Что ж. Слово кантон здесь подходит. Но в Украине не будет кантонов. А вот Шредера у нас только так и будут величать. Герр кантон. Или что-нибудь такое.

И этого желает не Европа. Этого хочет путин, который хочет избавиться от санкций. Хочет вернуться к статусу-кво до 24 февраля, но при этом сохранить свое лицо и показать силу русскому народу. И это точно не примет Украина. И нам нужно сделать все, чтобы о таком плане даже не заикались в европейских столицах.

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