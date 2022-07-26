Военные причины этого очевидны. Так же очевидна уже кремлевская мечта о выигрыше времени для фиксации аннексии новооккупированных территорий Украины.

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План россии провалился

Попытка встроить прекращение огня, то есть перемирие, в зерновую тему во время стамбульских встреч не удалась из-за позиции Украины. Раздражение этой неудачей вылилось в демонстративный ракетный удар по Одесскому порту. По извращенной логике РФ, это "принуждение к прекращению огня". Таковы же будут российские провокации, если суда с украинским зерном уйдут из украинских портов.

Но дело не только и не столько в этом. россия начала стратегический разворот на Юг и Восток – Азию и Африку. россия поняла и согласилась с тем, что ее уже "исключили из Европы". И она уже не отождествляет себя с Европой и Западным миром и – это самое важное – не собирается туда возвращаться. Для этого разворота нужно время – и в политике, и в переконструировании всей экономической логистики.

Тем более что в россии также поняли, что отмены санкций не будет. А чтобы иметь это время, нужны переговоры и прекращение огня.

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Мечты кремля

В россии уже знают, что в отношении Украины механизм ракетного принуждения к переговорам и перемирию не сработает. Поэтому на первый план вышли надежды на то, что сработает механизм газового принуждения Европы, которая по кремлевским мечтам является "слабым звеном" и должна принудить к прекращению огня Украину.

А поскольку ЕС (по кремлевским убеждениям) полностью управляемый США, становится понятным конечный адресат переговорных мечтаний. Тем более что "теоретический" фундамент российского видения нового разделения мира не изменился из известных предложений в США и НАТО с декабря 2021 года.

Конечно, россия будет пытаться использовать для этого внутриполитическую ситуацию в Европе и США и усиливать потенциальное недовольство европейских избирателей всевозможными любимыми экономическими пакостями.

Конечно, для нарушения единства ЕС и НАТО в россии будут пытаться усиленно использовать лидеров Венгрии и Турции с их синхронными призывами изменить отношение к путину. Параллельно попытаются усиливать потенциал и влияние БРИКС и ШОС и наращивать антизападную кампанию в Африке и Азии.

Для победы в Великой войне XXI века следует анализировать и оценивать любые современные события и место Украины и Западной цивилизации именно в таком широком мировом контексте. И, конечно, готовиться к российскому шантажу Европы.

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