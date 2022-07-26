Дело в том, что накануне произошел весьма забавный случай. В район н.п. Андреевка были отправлены две штурмовые группы из состава 237 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии.

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Прокол россиян

Бравые псковские десантники заехали в район уже контролируемый ВСУ так, словно они у себя дома. А все потому, что они так и думали, что находятся не на линии фронта или освобожденной украинской территории, а в тылу.

Чем это все закончилось догадаться не сложно, но показательно то, что командование РОВ (российских оккупационных войск – 24 канал) не владеет в полной мере информацией о том, где сейчас походит линия соприкосновения, которая весьма энергично движется.

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