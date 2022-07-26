Річ у тім, що напередодні стався дуже цікавий випадок. До району н.п. Андріївка було відправлено дві штурмові групи зі складу 237 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії.

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Прокол росіян

Браві псковські десантники заїхали в район вже контрольований ЗСУ так, наче вони у себе вдома. А все тому, що вони так і думали, що перебувають не на лінії фронту чи звільненій українській території, а в тилу.

Чим це все закінчилося здогадатися не складно, але показово те, що командування РОВ (російських окупаційних військ – 24 канал) не володіє повною мірою інформацією про те, де зараз походить лінія зіткнення, яка дуже енергійно рухається.

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