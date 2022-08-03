Простой сигнал для одичавших
У нас многие боятся, что поднятие ставок американцами будет отвлекать их от нашей войны с рф. Зря, все с точностью до наоборот.
Актуально российская десантура уже выбрала себе место для братской могилы в Украине
Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в кремле.
Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и очень доступно. Для всех и прежде всего для кремля.
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США не боятся никаких угроз / Коллаж 24 канала
Важно Россия получила четкий сигнал: визит Пелоси на Тайвань будет иметь прямое отношение к войне в Украине.
Как США стали ньюсмейкерами недели
- Вечером 2 августа самолет Пелоси все же сел в аэропорту на острове Тайвань, несмотря на многочисленные угрозы Китая сбить этот борт.
- Таким образом, Пелоси стала первой за четверть века американской чиновницей, посетившей Тайвань.
- Политик подчеркнула, что ее визит должен засвидетельствовать постоянную поддержку Тайваня со стороны США.
- Кроме того, еще одной новостью дня 2 августа стало известие о том, что США успешно ликвидировали в Афганистане лидера террористической организации Аль-Каида – Аймана аль-Завахири.
- Операцию реализовали с помощью беспилотника. Аль-Завахири был причастен к организации теракта 11 сентября 2001 года.
К теме – как Пелоси встречали на Тайване: смотрите видео