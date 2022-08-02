Самые большие потери враг несет на Бахмутском и Криворожском направлении
Только за последние сутки защитники ликвидировали 140 врагов. В Генштабе отмечают: из-за сильной интенсивности боев это число может быть неокончательным.
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Как отметили в Генштабе, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Потери российской армии по состоянию на 2 августа:
- танков – 1768 (+0) единиц;
- боевых бронированных машин – 4014 (+3) единицы;
- артиллерийских систем – 936 (+4) единицы;
- РСЗО – 259 (+0) единиц;
- средства ПВО – 117 (+0) единиц;
- самолетов – 223 (+0) единиц;
- вертолетов – 191 (+1) единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);
- крылатые ракеты – 174 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2914 (+2) единиц;
- специальная техника – 82 (+0).
Потери врага по состоянию на 2 августа / Фото Генштаб ВСУ
Рекордные потери россии и в войне с Украиной
россия несет рекордные потери в войне против Украины. Потери российской армии на 5 месяцев вторжения в Украину больше, чем во время войны в Чечне и военной кампании в Афганистане.
Потери россии за 5 месяцев превышают количество погибших американских солдат в Ираке за 8 лет.
россия уже потеряла более 41 тысячи своих военных. В то же время за 8 лет в Ираке пострадали почти 36 тысяч своих военных США. Речь идет о 4 266 убитых и 31 153 раненых.
Недавно в разведке журналистам 24 канала сообщили, что в город Балтийск, Калининградская область, привезли 300 погибших оккупантов. Речь идет о бойцах отдельной бригады морской пехоты балтийского флота России.
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