Простий сигнал для здичавілих

У нас багато хто боїться, що підняття ставок американцями відволікатиме їх від нашої війни з рф. Дарма, все з точністю до навпаки.

Актуальне російська десантура вже обрала собі місце для братської могили в Україні

кремлівський режим не розуміє жодної цивілізованої дипломатії, тільки силу. Зуби, які США показали Китаю та терористам, одразу побачили в кремлі.

Сигнал дуже простий: ми нікого в цьому світі не боїмося і дістанемо всіх, хто нам загрожує. Просто і максимально доступно. Для всіх, і передусім для кремля.



Візит Ненсі Пелосі на Тайвань показав, що США не бояться жодних погроз / Колаж 24 каналу

Важливо росія отримала чіткий сигнал: візит Пелосі на Тайвань матиме пряме відношення до війни в Україні

Як США стали ньюсмейкерами тижня

Ввечері 2 серпня літак Пелосі таки сів в аеропорту на острові Тайвань, попри численні погрози Китаю збити цей борт.

Таким чином, Пелосі стала першою за чверть століття американською високопосадовицею, яка відвідала Тайвань.

Політикиня наголосила, що її візит має засвідчити постійну підтримку Тайваню з боку США.

Крім того, ще однією новиною дня 2 серпня стала звістка про те, США успішно ліквідували в Афганістані лідера терористичної організації Аль-Каїда – Аймана аль-Завахірі.

Операцію реалізовали за допомогою безпілотника. Аль-Завахірі був причетний до рганізації теракту 11 вересня 2001 року.

До теми – як Пелосі зустрічали на Тайвані: дивіться відео