Лідера "Аль-Каїди" ліквідували в Афганістані. Він був єгипетським лікарем, який допоміг координувати атаки 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили 4 цивільні літаки та скерували їх у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок цього загинули майже 3 тисячі людей.

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США ліквідували аль-Завахірі

Один із посадовців Сполучених Штатів на умовах анонімності заявив, що в неділю ЦРУ здійснило удар безпілотника по столиці Афганістану – Кабулу.

На вихідних Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція минула успішно, жертв серед цивільного населення немає,

– заявив чиновник.

У своїй заяві речник Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив, що удар відбувся. Він рішуче засудив атаку, назвавши її порушенням "міжнародних принципів".

Водночас президент США Джозеф Байден анонсував промову щодо "успішної операції з боротьби з тероризмом". Через позитивний тест на коронавірус він виступатиме з балкона Блакитної кімнати у Білому домі.

Раніше повідомляли, що потужний вибух в Кабулі пролунав рано вранці 31 липня. Тоді речник міністерства внутрішніх справ Абдул Нафі Такор заявив, що в будинок поцілила ракета.

"Жертв немає, оскільки будинок був порожній", – заявив речник.

Своєю чергою, одне анонімне джерело талібів повідомило, що отримували повідомлення про принаймні один безпілотник, який пролетів над Кабулом того ранку.

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Що відомо про аль-Завахірі

За інформацією CNN, аль-Завахірі, якому нещодавно виповнився 71 рік, залишався помітним міжнародним символом "Аль-Каїди". До ліквідації Осами бен Ладена в Пакистані у 2011 році він був його особистим лікарем, а після – став лідером "Аль-Каїди".

Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 25 мільйонів доларів за інформацію, яка безпосередньо призведе до захоплення аль-Завахірі. У звіті ООН за червень 2021 року мовилося, що він перебуває десь у прикордонному регіоні Афганістану та Пакистану.

У США вважають, що аль-Завахірі разом з іншими високопоставленими членами "Аль-Каїди" планував напад 12 жовтня 2000 року на корабель ВМС США "Коул" у Ємені. В результаті теракту загинули 17 американських моряків, а ще 30 – зазнали поранень.

Також його звинувачують у вибухах в посольстві США в Кенії та Танзанії 7 серпня 1998 року. Тоді загинули 224 людини, а ще понад 5 тисяч – зазнали поранень.

І бен Ладен, і аль-Завахірі змогли уникнути захоплення, коли очолювані США сили повалили уряд Талібану в Афганістані наприкінці 2001 року. Це трапилося після нападів на США 11 вересня.

"Ті 19 братів, які пішли та віддали свої душі Всемогутньому Аллаху, Всемогутній Бог дарував їм цю перемогу, якою ми зараз насолоджуємося", – заявив аль-Завахірі після теракту.

Пізніше він записував ще багато відеозвернень, в яких закликав терористів продовжувати боротьбу зі Сполученими Штатами та докоряв лідерам США.

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