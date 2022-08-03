Китай "здувся" на очах у всього світу

Очікувано. Комуністи завжди програють. Візит Ненсі Пелосі на Тайвань – це максимально успішна демонстрація сили. Все пройшло краще, ніж можна було очікувати.

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Китайська пародія на наддержаву своїми войовничими заявами і погрозами зробила приниження Китаю максимальним. Увага всього світу була прикута до Тайваню, й увесь світ побачив, як Китай ганебно ввімкнув задню.

путін спіймав облизня

Цей візит матиме пряме відношення до нашої війни. pосія отримала чіткий і однозначний сигнал, що Китай не готовий до воєнного конфлікту зі США навіть заради своїх інтересів. Тим більше не буде кофліктувати заради чужих.

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На мою думку, наслідком нерішучості Китаю має бути суттєве зниження ризику ядерного удару по нашій території. Очевидно, що у випадку ядерної війни на підтримку Сі путін може не розраховувати. У самих очко рипить. Боже, благослови Америку! В історичний час живемо.

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