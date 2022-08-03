І хоч навколо візиту Пелосі до Тайваню вирували справжні пристрасті, спікерка вирішила таки не відкладати поїздку. Вона прилетіла на острів 2 серпня. А пізніше розповіла про свою мету.

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США повинні продовжувати підтримувати Тайвань

Ненсі Пелосі підкреслила, що США надзвичайно важливо пам'ятати про те, що майже 43 роки тому країна підписала договір про відносини з Тайванем. І в ньому Сполучені Штати пообіцяли усіляко підтримувати державу.

Сьогодні Америка має пам'ятати про цю присягу. Ми повинні підтримати Тайвань, острів стійкості,

– наголосила вона.

Пелосі додала, що зараз Тайвань – лідер у галузі управління. Країна активно займається боротьбою з COVID-19, а також захистом довкілля. Крім того, вона робить усе можливе для того, щоб запобігти негативним наслідкам зміни клімату.

Спікерка Палати представників США наголосила, що Тайвань – "лідер світу, безпеки й економічного динамізму". Вона додала, що ця держава виділяється підприємницьким духом, культурою інновацій, а також технологічною майстерністю. І цьому заздрять, без перебільшення, у всьому світі.

Ми вдячні вам за ваше лідерство. Ми хочемо, щоб світ визнав це,

– підкреслила Пелосі.

Також вона зробила акцент на новому законодавстві США. Воно спрямоване на те, щоб зміцнити американську індустрію чипів для конкуренції з Китаєм. І саме воно, переконана Пелосі, позитивно вплине на співпрацю між США та Тайванем.

Пелосі зустрілась з Цай Інвень

Під час свого візиту до держави Ненсі Пелосі провела зустріч з главою тайванської адміністрації Цай Інвень. Телеканал TTV повідомив, що перед бесідою Цай Інвень нагородила Пелосі. Вона вручила їй урядову медаль – Орден Доброзичливих Хмар. Відповідну нагороду спікерка отримала за заслуги, пов'язані з просуванням відносин Вашингтона та Тайбею.

Сама ж Пелосі підкреслює, що американська делегація прибула до Тайваню не просто так. Таким чином США демонструють свою підтримку країні.

Сьогодні наша делегація, чим я дуже пишаюся, прибула на Тайвань, щоб дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до Тайваню і ми пишаємося нашою дружбою, яка пройшла випробування часом,

– підкреслила вона.

Зауважимо, що Цай Інвень теж надзвичайно непохитна у своїх висловах. Вона підкреслила, що Тайвань не планує відступати перед військовими загрозами. Ба більше, країна продовжить зміцнювати свою обороноздатність. На цьому вона наголосила під час зустрічі з Пелосі.

Додамо, що Тайвань продовжуватиме зміцнювати партнерство зі США. Це робитиметься задля того, щоб двосторонні відносини між країнами вивести на новий рівень. І стосуватиметься це партнерство різних сфер.

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