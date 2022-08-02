Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про Ненсі Пелосі: її біографію, політичний шлях, погляди та про те, чому вона все ж вирішила кинути виклик Китаю.

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Біографія та освіта

Ненсі Патрісія Д'Алесандро (у заміжжі – Пелосі) народилася 26 березня 1940 року в Балтіморі, штат Меріленд. Вона виросла у сім'ї демократа Томаса д'Алесандро-молодшого, який був конгресменом США від штату Меріленд та мером Балтимору. Окрім того, брат Ненсі теж був мером Балтимору у 1967 – 1971 роках.

Хоча Пелосі народилася в США, вона походить з родини американських італійців. Ненсі стала наймолодшою у великій родині Д'Алесандро, яка виховувала 6 дітей.

Ненсі Пелосі з дитинства цікавилася політикою / Фото twitter.com/SpeakerPelosi

Ненсі Пелосі закінчила інститут Нотр-Дам (католицьку школу для дівчаток) і Трініті-коледж (нині – Вашингтонський університет Трініті) в окрузі Колумбія в 1962 році, здобувши ступінь бакалавра політології.

Свого майбутнього чоловіка – Пола Френа Пелосі – Ненсі зустріла в Трініті-коледжі. Вони одружилися в Балтіморі 7 вересня 1963 року. Потім сім'я переїхала до Нью-Йорка, а вже у 1969 році до Сан-Франциско. У них п'ятеро дітей: Ненсі Корін, Крістін, Жаклін, Пол та Олександра, а також дев'ятьох онуків.

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Політична кар'єра

Ще з молодших років Ненсі Пелосі захоплювалася політикою і навіть була присутня на інавгураційній промові Джона Кеннеді у 1961 році.

Повноцінно у політику Ненсі Пелосі прийшла під прапорами Демократичної партії. У 1976 році її обрали членкинею Національного демократичного комітету від Каліфорнії, жінка зберігала цю посаду протягом 20 років. У 1977 році вона очолила партію в Північній Каліфорнії, а пізніше – стала лідером усіх каліфорнійських демократів.

Пелосі стала однією з найвпливовіших жінок у США / Фото Instagram/speakerpelosi

У червні 1987 року її обрали депутаткою Палати представників Конгресу США. Пізніше вона двічі очолювала цей виборчий орган – у 2007 – 2011 році та з 2019-го до теперішнього часу.

Ненсі отримала місце конгресвумен і в 1988 році, набравши 76,4%, а згодом переобиралася ще 10 разів. В останньому окрузі з великою перевагою, п'ять разів – набираючи близько 80% голосів. При цьому вона не брала участі в передвиборчих дебатах з 1987 року.

16 листопада 2006 року Ненсі Пелосі була одноголосно обрана кандидатом у спікери від демократів, фактично ставши обраним спікером. 3 січня 2007 року Пелосі здобула перемогу під час виборів спікера Палати представників, отримавши 233 голоси членів конгресу проти 202 голосів за республіканського кандидата Джона Бейнера.

У своїй першій промові як спікерки Ненсі Пелосі підкреслила історичну важливість заняття жінкою цієї посади.

Це історичний момент – як для Конгресу, так і для жінок нашої країни. На цей момент ми чекали понад двісті років. Ніколи не втрачаючи віри, ми пройшли через багато років боротьби заради досягнення наших прав. Але жінки не просто чекали – вони працювали. Ніколи не втрачаючи віри, ми працювали над виконанням американської обіцянки, що всі чоловіки й жінки створені рівними. Для наших дочок і онучок сьогодні ми пробили скляну стелю. Для наших доньок та онучок межа тепер – лиш небеса, і для них все можливо,

– сказала тоді Пелосі.

Пелосі відіграла ключову роль в імпічменті Трампа / Фото Instagram/speakerpelosi

Ненсі Пелосі стала першою жінкою в історії США, обраною спікером нижньої палати Конгресу, а також найвисокопоставленішою жінкою в американській історії, адже обійняла третю за значущістю посаду в США – після президента та віцепрезидента.

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Ключова роль в імпічменті Дональда Трампа

Стосунки між Ненсі Пелосі та Дональдом Трампом завжди були досить напруженими. У соцмережах епатажний експрезидент не скупився на образливі висловлювання на адресу Пелосі. Але спочатку спікерка Палати представників не підтримувала ідею імпічменту Трампу, називаючи образи, що звучали з його вуст на її адресу"звичайною істерикою людини, яка не вміє контролювати свої емоції".

Пелосі виступила за імпічмент Трампа після того, як надбанням громадськості стали телефонні його розмови з президентом України Володимиром Зеленським з приводу Джозефа Байдена. На думку Пелосі, спроби глави Білого дому чинити тиск на президента України можуть бути розцінені як звернення до іноземної держави для організації нового втручання у вибори до США.

Пелосі оголосила про початок офіційного процесу імпічменту 45-го президента зі словами: "У нас немає іншого вибору".

Пелосі також підтримує Україну / Фото Instagram/speakerpelosi

Заслуги та погляди Ненсі Пелосі:

виступала проти збільшення військового контингенту США в Іраку , запропонувавши натомість розпочати поетапну передислокацію військ та визначення основною їхньою місією замість ведення бойових дій навчання, логістики, захисту та протидії терору;

, запропонувавши натомість розпочати поетапну передислокацію військ та визначення основною їхньою місією замість ведення бойових дій навчання, логістики, захисту та протидії терору; допомогла президенту Бараку Обамі реалізувати масштабну реформу охорони здоров'я , розробивши законопроєкт про реформу за рекордні два місяці та переконавши Палату представників його підтримати;

, розробивши законопроєкт про реформу за рекордні два місяці та переконавши Палату представників його підтримати; голосувала за збереження обмежень на поїздки американських громадян на Кубу доти, доки президент не підтвердить, що Куба звільнила всіх політичних в'язнів і екстрадувала осіб, які обвинувачуються в США у повітряному піратстві, незаконному обігу наркотиків та вбивствах;

і екстрадувала осіб, які обвинувачуються в США у повітряному піратстві, незаконному обігу наркотиків та вбивствах; підтримувала Ізраїль у війні з Палестиною . Перед виборами в Палестинській автономії 2006 року вона голосувала за резолюцію, яка засуджує участь у виборах ХАМАС та інших організацій, визначених законодавством як терористичні;

. Перед виборами в Палестинській автономії 2006 року вона голосувала за резолюцію, яка засуджує участь у виборах ХАМАС та інших організацій, визначених законодавством як терористичні; у 2008 році розкритикувала КНР за придушення заворушень у Тибеті та закликала всіх "свободолюбних людей світу" засудити Китай;

та закликала всіх "свободолюбних людей світу" засудити Китай; виступала проти спроб законодавчо заборонити переривання вагітності , виступала за суттєве посилення контролю за обігом зброї, зокрема, за ретельнішу перевірку інформації про минуле людей, які бажають придбати зброю;

, виступала за суттєве посилення контролю за обігом зброї, зокрема, за ретельнішу перевірку інформації про минуле людей, які бажають придбати зброю; відстоює громадянські свободи людини та захищає права представників ЛГБТ-спільноти, а також дітей нелегальних мігрантів у США.

Конфлікт між США та Китаєм назріває давно / Фото Instagram/speakerpelosi

Чому спалахнув конфлікт

29 липня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вилетіла до Азії з низкою робочих візитів: до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Раніше повідомлялося, що відвідувати Тайвань політикиня не буде, потім з'явилася інформація, що вона може там заночувати або ж взагалі пролетіти транзитом.

Але пізніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела у владі Тайваню зазначило, що Ненсі Пелосі ймовірно прилетить на Тайвань у вівторок: планує там переночувати й ще у середу провести робочі зустрічі із місцевою владою.

У Китаї на це відреагували досить гостро. Речник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь сказав, що вони вважатимуть це грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, тому армію приведуть у повну бойову готовність.

Ненсі Пелосі не побоялася кинути виклик Китаю / Фото Instagram/speakerpelosi

Правляча комуністична партія Китаю вважає самоврядний демократичний Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. У КНР не виключають, що будуть застосовувати силу для "возз'єднання" острова з материковою частиною Китаю.

Ми б хотіли ще раз попередити Сполучені Штати, що ми повністю готові й урочисто чекаємо. Народно-визвольна армія ніколи не сидітиме склавши руки. Щодо того, яких саме заходів ми вживатимемо, то почекаймо і побачимо, чи наважиться вона на цей візит,

– заявив речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь.

Нагадаємо, що військова підготовка до можливого зіткнення триває вже близько тижня. Китай провів військові навчання зі стрільбами поблизу Тайваню. А Тайвань підняв у небо свої винищувачі та розгорнув системи протиповітряної оборони.

У США також вирішили додатково охороняти спікерку: літак з Пелосі супроводжує авіаносець "Рональд Рейган" та винищувачі. Також раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.

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