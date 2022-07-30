Тему вторгнення Китаю на Тайвань підігріває запланований візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів, через який з Пекіну пролунали погрози. Редакція 24 каналу зібрала все, що відомо про нову загрозу.

Нагадаємо Напруга зростає: Тайвань підняв у небо винищувачі через навчання Китаю та ймовірний візит Пелосі

Історичний підтекст нової загрози

Після завершення Другої світової війни у Китаї розпочалася громадянська війна між партією Ґоміньдан та комуністами, які прагнули захопити владу в країні. У результаті війни в 1949 році тодішній чинний уряд Китаю на чолі з Чан Кайши зазнав поразки й відправився на Тайвань. Тоді в комуністів не вистачало ресурсів для захоплення острова, тому уряд Чан Кайши закріпився там.

До 1971 року Китайська Республіка на Тайвані була членом ООН, однак була змушена поступитися місцем Китайській Народній Республіці, якою керували комуністи.

З материкового Китаю на адресу Тайваню неодноразово лунали погрози та територіальні претензії. Зараз Китайська Республіка, якій належить Тайвань та ще низка островів у Південно-Китайському морі, є частково визнаною державою.

Китай хоче повернути Тайвань та при чому тут війна в Україні

22 липня Міністерство оборони Японії заявило про надзвичайно високу загрозу нападу Китаю на Тайвань. Варто відзначити, що в Пекіні неодноразово говорили про прагнення "повернути Тайвань будь-яким способом".

За даними Міноборони Японії, Китай готовий до військового вторгнення на Тайвань. Останній після вторгнення росії в Україну почав зміцнювати власну оборону.

Вілл Бернс – Директор ЦРУ – також переконаний у тому, що Китай спробує напасти на Тайвань, зокрема на Пекін негативно вплине досвід росії, яка вже почала війну. Однак провали стратегій кремлівського диктатора можуть спонукати Китай відтермінувати напад на острів. Водночас Бернс переконаний, що ситуація буде лише загострюватися, оскільки Китай прагне "повернути своє".

Візит Пелосі на Тайвань може поглибити кризу

Причини візиту

У США розуміють всі ті загрози, які пов'язані з Китаєм. Тому спікерка Палати представників Ненсі Пелосі анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка. Пелосі – третя за значимістю людина в США.

Варто відзначити, що США не визнають незалежності Тайваню. Однак подібні візити були, щоправда, останній з них відбувся 25 років тому – у 1997 році.

Пекін вдався до погроз

МЗС Китаю засудило анонсований візит Ненсі Пелосі на Тайвань та пригрозило рішучою відповіддю на цей крок. Однак за даними видання Financial Times, неофіційна риторика Китаю куди агресивніша – Пекін погрожував США військовою відповіддю, за яку відповідатиме Вашингтон.

ЗМІ розглядають різні варіанти можливих дій Китаю – перехоплення американського літака, блокування висадки або й збиття літака.

На тлі таких погроз, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван виступив проти візиту Пелосі на Тайвань, а Джо Байден засумнівався у доцільності візиту.

Пелосі таки вирушила до Азії

30 липня американський літак, на борту якого була Ненсі Пелосі, вилетів з США у напрямку Азії. На сайті FlightRadar24 за літаком спостерігали понад 100 тисяч осіб.



Рейс, яким Пелосі вирушила до Азії / Скриншот

Згодом літак приземлився в аеропорту в Гонолулу в штаті Гаваї. Після цього можливість відслідковувати літак зникла.

Китай анонсував навчання, армія готується до війни

1 серпня в Китаї відзначатимуть 95-ту річницю створення збройних сил – Національної визвольної армії. Напередодні цього дня у соцмережах армії з'явився пост "Готуємося до війни". Трактувати цей допис можна по різному – напередодні свята армія вирішила піднести моральний дух людей, нагадавши, що їх захистять від всі загроз, особливо в теперішніх умовах світу або все ж Китай погрожує війною Тайваню та США.

29 липня Китай анонсував військові навчання в Тайванській протоці. Там відпрацьовують зокрема вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню. Однак 30 липня стало відомо про те, що Китай перемістив техніку ближче до узбережжя – за 180 кілометрів від Тайваню.

Журналіст Чаухарі Паверз повідомив, що китайські снаряди долітають до берегів Тайваню. Водночас останній підняв свої винищувачі, зокрема й через візит Пелосі, адже є загроза втручання Китаю.

Китай з РСЗВ обстрілює Тайвань: дивіться відео

Водночас за даними ізраїльського видання Terror Alarm, Тайвань розгортає ПП в районі аеропорту Таоюань. Тим часом обстріли Китаю, які Пекін називає навчаннями, не припиняються.

Китай продовжує обстріли Тайванської протоки: дивіться відео

Передбачити дії Китаю неможливо

Передбачити, чи вдасться Китай найближчим часом до військового вторгнення на Тайвань – неможливо, хоча багато сигналів вказують на те, що Пекін таки готовий.

На тлі цього відбулися 2-годинні переговори президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час перемовин сторони обмінялися своїми позиціями та досягли певних домовленостей, зокрема щодо продовження діалогу. Однак, як показує практика, це не можна розцінювати як відвернення війни.

Найімовірніше, наступне зростання напруги відбудеться, коли Пелосі таки вирушить на Тайвань, адже зараз вона планує відвідати кілька країн, щоправда, остаточний список невідомий. Очікується, що це будуть Японія, Південна Корея, Малайзія, Сінгапур та власне Тайвань.

Щодо останнього, то в конгресі розпочалися дебати напередодні вильоту Пелосі. Республіканці та демократи зійшлися на тому, що від поїздки до Тайваню не варто відмовлятися, адже це означатиме поступку Китаю на тлі погроз з Пекіну.

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