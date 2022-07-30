Масла у вогонь підливають військові навчання, які оголосив Китай, перекривши Тайванську протоку. За даними ЗМІ, снаряди китайських РСЗВ долітають до Тайваню.

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За літаком Пелосі спостерігають тисячі людей

У Пекіні категорично проти візиту третьої за значимістю особи США на Тайвань, тому Китай всіляко погрожує. Зокрема навіть лунали окремі заяви про можливість збити американський літак. За даними ЗМІ, Тайвань розгорнув ППО в районі аеропорту, куди би мав приземлитися американський борт.

Водночас у застосунку Flightradar24 за літаком, яким Ненсі Пелосі полетіла до Азії, спостерігає понад 100 тисяч людей по всьому світу.



За літаком, яким летить Пелосі, спостерігає 104 тисячі людей / Скриншот

Станом на 16:08 американський борт пішов на посадку в американському штаті Гаваї.

Китайські снаряди з РСЗВ долітають до Тайваню

Журналіст Чаухард Паверз повідомив, що китайська артилерія долітає до берегів Тайваню. Крім того, за даними ЗМІ, Китай перемістив свою артилерію на узбережжя, яке за 180 кілометрів від острова.

Китайські снаряди долітають до Тайваню: дивіться відео

За даними ізраїльського видання Terror Alarm, Тайвань розгортає ПП в районі аеропорту Таоюань. Водночас обстріли Китаю, які Пекін називає навчаннями, не припиняються.

Китай продовжує обстріли Тайваню: дивіться відео