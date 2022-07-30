Масла в огонь подливают военные учения, которые объявил Китай, перекрыв Тайваньский пролив. По данным СМИ, снаряды китайских РСЗО долетают до Тайваня.

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За самолетом Пелоси наблюдают тысячи человек

В Пекине категорически против визита третьего по значимости лица США на Тайвань, поэтому Китай всячески угрожает. В частности, даже звучали отдельные заявления о возможности сбить американский самолет. По данным СМИ, Тайвань развернул ПВО в районе аэропорта, куда должен был приземлиться американский борт.

В то же время в приложении Flightradar24 за самолетом, которым Нэнси Пелоси улетела в Азию, наблюдает более 100 тысяч человек по всему миру.



За самолетом, которым летит Пелоси, наблюдает 104 тысяч человек / Скриншот

По состоянию на 16:08 американский борт отправился на посадку в американском штате Гавайи.