Следует заметить, что они начались на фоне подготовки вероятной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ранее на заявление о возможной поездке Пелоси Китай жестко предостерег и намекнул на военную угрозу.

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Китай начал морские учения

Учения продлятся два дня – с 29 по 30 июля в четырех районах Южно-Китайского моря. В частности, в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Цели и количество задействованных сил – не уточняется.

Однако в этот же день, 29 июля, издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило о начале турне официальной делегации Конгресса США во главе с Пелоси странами Азии.

Такую информацию подтвердили источники, однако не точно, поедет ли Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание написало, что в маршруте 29 июля визит в Тайвань указан как "предварительный".

Дипломатические источники сообщают мне, что визит спикера Пелоси в Тайвань должен состояться на следующей неделе, в начале ее тура по Азии. Офис Пелоси говорит, что поездка возможна, но не подтверждена,

– написал журналист Джош Рогин.

Однако точно известно, что Пелоси посетит азиатских союзников США: Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.

Что этому предшествовало

28 июля Джо Байден более 2 часов говорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой были американо-китайские отношения и мировой мир.

Что касается Тайваня, то президент Китая отметил принципиальность своей позиции. Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против "сепаратизма независимости Тайваня", а также против вмешательства в этот вопрос внешних сил.

22 июля в минобороны Японии и ЦРУ заявили, что угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высокая.

В Китае начали угрожать из-за предполагаемого визита Пелоси на Тайвань. Тогда страна намекала на военную угрозу.

29 июля армия Китая в соцсетях направила неоднозначный сигнал США и Тайваню. В частности, китайская армия опубликовала в сети короткое сообщение "готовимся к войне".

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