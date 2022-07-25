Угрозы Китая были непубличными. Однако, как утверждают СМИ, риторика официального Пекина стала более агрессивной в дополнение к данным о возможной угрозе вторжения Китая на Тайвань .

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Китай уже угрожал и публично

Официальный Пекин уже публично угрожал "решительными шагами" после того, как Нэнси Пелоси анонсировала визит на Тайвань, который запланирован на август. В МИДе страны заявили, что этот визит навредит отношениям Китая и США, и за все последствия будет отвечать Вашингтон.

Однако по данным источников СМИ, непублично риторика Китая звучала еще более агрессивно. В Пекине был допущен военный ответ. Журналисты предположили, что речь может идти о непосредственном препятствии визиту Пелоси в Тайвань.

Военные могут попытаться заблокировать Пелоси высадку на Тайване или принять другие меры, чтобы воспрепятствовать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет,

– предполагают в The Financial Times.

По словам нескольких собеседников издания, в Белом доме сейчас пытаются оценить серьезность угроз Китая, ведь есть по меньшей мере 2 варианта:

Китай готов к вооруженной агрессии против Тайваня;

В Пекине пытаются угрозами смести Пелоси отменить визит.

В Белом доме выступают против визита Пелоси

Против визита Нэнси Пелоси на Тайвань выступают члены Совета нацбезопасности США, в том числе и советник президента Джо Байдена по соответствующим вопросам Джейк Салливан. Причиной опасения военной агрессии Китая против Тайваня.

В то же время в Пентагоне заявили, что спикер Палаты представителей предоставили "контекст, факты и геополитическую ревалентную ситуацию" и она самостоятельно приняла решение о поездке.

Следует заметить, что в уместности визита Пелоси на Тайвань сомневается и президент США Джо Байден. Однако если поездка таки состоится, то это будет первый визит спикера Палаты представителей американского Конгресса на Тайвань с 1997 года.

Китай планирует вторжение на Тайвань

Материковый Китай и остров Тайвань разделены еще со времен гражданской войны, в ходе которой коммунисты захватили власть на материке. Однако теперь в СМИ все больше говорят о том, что Китай может попытаться захватить Тайвань военным путём.

По данным Минобороны Японии, после вторжения в Украину у берегов страны активизировались российские военные суда. В то же время, война в Украине побудила Тайвань работать над укреплением своих сил обороны.

В ЦРУ также считают, что война в Украине окажет негативное влияние на Китай, который может решить, что имеет право "вернуть свое",

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