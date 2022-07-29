Варто зауважити, що вони почались на тлі підготовки ймовірної поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Раніше на заяву про можливу поїздку Пелосі Китай жорстко застеріг й натякнув на військову загрозу.

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Китай почав морські навчання

Навчання триватимуть два дні – з 29 по 30 липня у чотирьох районах Південно-Китайського моря. Зокрема, в акваторіях провінцій Гуандун та Хайнань.

Цілі, мета, кількість задіяних сил – не уточнюється.

Проте у цей же день, 29 липня, видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило про початок турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Пелосі країнами Азії.

Таку інформацію виданню підтвердили джерела, проте не точно, чи поїде Ненсі Пелосі на Тайвань. Видання написало, що у маршруті 29 липня візит до Тайваню вказано як "попередній".

Дипломатичні джерела повідомляють мені, що візит спікера Пелосі на Тайвань має відбутися наступного тижня, на початку її туру по Азії. Офіс Пелосі каже, що поїздка можлива, але не підтверджена,

– написав журналіст Джош Рогін.

Проте точно відомо, що Пелосі відвідає азійських союзників США: Японію, Південної Корею, Малайзію та Сінгапур.

Що цьому передувало

28 липня Джо Байден понад 2 години говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою були американсько-китайські відносини та світовий мир.

Щодо Тайваню, то президент Китаю наголосив на принциповості своєї позиції. Він наголосив, що Китай рішуче виступає проти "сепаратизму незалежності Тайваню", а також проти втручання у це питання зовнішніх сил.

22 липня у міноборони Японії та ЦРУ заявили, що загроза нападу Китаю на Тайвань надзвичайно висока.

У Китаї почали погрожувати через ймовірний візит Пелосі на Тайвань. Тоді країна натякала на військову загрозу.

29 липня армія Китаю у соцмережах надіслала неоднозначний сигнал США і Тайваню. Зокрема, китайська армія опублікувала у мережі коротке повідомлення "готуємось до війни".

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