Допис китайської армії зібрав тисячі реакцій та коментарів. Чимало китайців пишуть, що навіть готові пожертвувати гроші для того, аби армія атакувала Тайвань.

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У Китаї святкують день армії

Національно-визвольна армія Китаю, тобто збройні сили країни, 1 серпня відзначатимуть 95-ту річницю з дня свого створення.Саме на фоні цього до військ з'явився внутрішній інтерес. Однак зовнішній інтерес набагато тривожніший.

Повідомлення "Готуємося до війни" можна трактувати як і піднесення морального духу в плані того, що армія завжди готова захищати свою країну або це пряма погроза Тайваню та США.

Варто відзначити, що в перші дні серпня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі – 3-тя за значимістю особа в США – планує відвідати Тайвань, на що дуже різко відреагували в Китаї.

США звинуватили Китай у вторгненні в територіальні води

Міністр Військово-морських Сил США Карлос Дель Торо під час візиту на Філіппіни звинуватив Китай у вторгненню в спірні територіальні води. Річ у тім, що Китай претендує на всю акваторію Південно-Китайського моря, однак на неї мають свої претензії Філіппіни, Малайзія, Тайвань та Бруней.

Попри те, що в 2016 році міжнародний арбітраж відхилив вимоги Пекіна щодо спірних вод, Китай продовжує ігнорувати це рішення.

Посольство Китаю в Філіппінах розкритикувало слова Дель Торо. Дипломати уже звично звинуватили у зростанні напруги саме США.

Пелосі летить на Тайвань

Конкретної дати візиту Ненсі Пелосі на Тайвань немає, однак відомо те, що запланована поїздка спікерки Палати представників США викликала обурення в Китаї.

Публічно в Пекіні погрожували "рішучими кроками", однак за даними ЗМІ неофіційна риторика Китаю дещо агресивніша – Пекін припустив військову відповідь. У ЗМІ припустили, що військові можуть завадити приземлитися літаку, на борту якого буде Пелосі, блокувати її висадку або й узагалі перехопити літак. Такі варіанти озвучувала і сама Пелосі.

У Білому домі виступають проти візиту спікерки на Тайвань. Зокрема така позиція у радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана. Голова Білого дому Джо Байден також сумнівається у доречності цієї поїздки.

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