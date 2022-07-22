Раніше на це натякали закиди з боку Китаю, в яких йшлось про бажання за будь-яких умов повернути Тайвань. Тепер же новими даними стосовно цього поділились у міністерстві оборони Японії, а також у ЦРУ.

Читайте також Китай готується до великої війни, – Харитонов

Війна в Україні активізувала росіян біля Японії

Оскільки Японія підтримує Україну у протистоянні з росією, то це надзвичайно сильно не подобається представникам кремля. Саме тому у водах біля Японії активізувались російські військові судна. Це особливо тривожить представників країни, адже вони пам'ятають про ядерний потенціал країни-агресорки. І саме на цьому робиться не менший акцент у річному звіті міністерства оборони Японії.

Також у документі згадується Тайвань. Зокрема там підкреслюють, що Китай без жодних вагань захоче силою захопити його. А це означає, що напруга в регіоні лише зросте. Водночас у Тайвані можливі загрози розуміють. Згідно зі звітом, "після вторгнення росії в Україну Тайвань працює над подальшим зміцненням своїх зусиль з самооборони".

З кожним роком ситуація лише загострюватиметься

Директор ЦРУ поділяє думку міноборони Японії. Вілл Бернс переконаний, що досвід росії негативно вплине на Китай. Мовляв, ця величезна країна також захоче відібрати собі те, що, на її думку, їй належить. Причому з кожним роком відповідний ризик лише зростатиме.

Я би не став недооцінювати рішучість Сі Цзіньпін затвердити контроль Китаю,

– підкреслив він.

Він водночас зауважив, що у Китаї уважно стежать за перебігом війни в Україні. Ба більше, влада країни висловила своє "занепокоєння" щодо того, що Київ захопити не вдалось навіть за понад 4 місяці. Тож відповідне бажання отримало чітку характеристику: провал стратегії владіміром путіним.

Напередодні своїм міркуванням поділився експерт ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв. Він зауважив, що Китай намагається не продемонструвати свою слабкість перед США. Мовиться про ситуацію з Тайванем. Водночас у країні не хочуть, щоб її згодом порівнювали з росією.

Крім того, він зауважив цікавий момент. На його думку, наразі відбувається нова ітерація холодної війни між США та Китаєм. І хоч між обома державами ведуться перемовини, ідеологічне протистояння між ними нікуди не зникало.

Тим часом Лукашенко нарешті розповів, звідки на білорусь готувався напад: дивіться відео