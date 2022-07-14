Таку думку 24 каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Нещодавно керівники ФБР та британської контррозвідки провели спільний брифінг в Лондоні.

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Очільник ФБР Крістофер Рей та гендиректор британської MI5 Кен МакКаллум заявили про те, що Китай має намір викрадати технології для отримання конкурентної вигоди.

Як Китай готується до великої війни

На думку Харитонова, вказати точну мету хакерських атак з боку Китаю важко. Втім, китайська влада може мати два основних наміри.

З одного боку, Пекіну цікаво підірвати безпеку США та Великої Британії.

А з іншого боку, Китай хоче "вкрасти все, що є у цих країнах для захисту".

Китай готується до великої війни у майбутньому. Але коли вона станеться, ніхто не знає,

– наголосив експерт.

Саме тому, за його словами, органи безпеки говорять про можливість крадіжки інформації, яка стосуються комерційних або чутливих технологій.

Чому важлива спільна реакція США та Великої Британії

Харитонов додав, що спільні заяви представників розвідок США та Сполученого Королівства – серйозна річ.

"Вони поставили Китай і китайську загрозу для власної демократії якщо не вище, то на рівні з російською загрозою", – сказав він.

Артур Харитонов розповів, як Китай готується до великої війни: дивіться відео

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