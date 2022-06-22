Про це 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта. За його словами, політику Китаю щодо війни Росії проти України часто називають проросійсько нейтральною. В Кремлі вживають схожий термін – "дружня до Росії нейтральність". Таке ставлення для Москви є цілком прийнятним.

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З одного боку, Китай визнає територіальну цілісність України та проголошує, що потрібно досягти миру. З іншого – засуджує санкції проти Росії, нарощує торговельні відносини та загалом активно взаємодіє з Росією. До прикладу, вони вже ведуть переговори щодо суттєвого збільшення торговельного обороту між обома країнами.

Росія не так цікава для Китаю економічно, як політично

За словами Юрія Пойта, Китай намагається балансувати між двома світами. Вони не можуть відмовитися від США та ЄС, бо там відповідний ринок. Але й від Росії теж не хочуть. Кремль важливий для них у геополітичному плані.

Позиція Китаю залишається на рівні балансування. Намагаються не погіршити відносини зі США та ЄС, бо там необхідний ринок, який набагато більший за російський. Але й зберігають відносини з Кремлем, – наголошує Юрій Пойта.

Він додав, що Китаю важливе збереження Росії як політичного, дипломатичного, медійного союзника в конкуренції з країнами Заходу. Саме тому позиції обох держав весь час збігаються на глобальних міжнародних майданчиках на кшталт ООН чи того ж Радбезу ООН тощо.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Нед Прайс наголосив, що Китай зовсім не демонструє нейтралітет у ситуації з війною Росії проти України. За його словами, Пекін давно обрав бік Росії. Вони не реагують на звірства окупантів, а ще й транслюють та поширюють в себе пропагандистські російські наративи.

Окрім того, лідер Китаю Сі Цзіньпінь в розмові з Путіним запевнив, що Китай підтримуватиме Росію в питанні безпеки та суверенітету.

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