Основними темами бесіди стали війна в Україні, відкриття мосту через Амур, а також стратегічна координація між країнами, у тому числі у рамках ШОС та БРІКС. Пан Сі зазначив, що Китай готовий продовжувати підтримувати Росію у питаннях суверенітету та безпеки.

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Війна Росії проти України

Сі Цзіньпін сказав президенту Путіну, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи" в Україні "відповідальним чином". Та підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.

Відносини між країнами

Лідер Китаю зазначив, що з початку цього року, попри "глобальні потрясіння та зміни", китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку, а економічна та торговельна співпраця між країнами неухильно розвивається.

Китай і Росія готові продовжувати підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів та основних проблем, таких як суверенітет та безпека, активізувати стратегічну координацію між двома країнами, а також зміцнювати зв'язки у великих міжнародних та регіональних організаціях, таких як ООН, БРІКС та ШОС,

– сказав Сі Цзіньпін.

А Путін під час розмови заявив, що російська сторона підтримує ініціативу в галузі глобальної безпеки, висунуту Китаєм та виступає "проти будь-яких сил, які втручаються у внутрішні справи Китаю". Під час розмови глави держав згадали закінчення будівництва мосту через Амур.

Як Китай підтримує Росію

12 червня Міністр оборони КНР Вей Фенхе заявив, що Китай ніколи не постачав зброю Росії у її війні проти України. Та додав, що між країнами немає ніяких пактів.

Але країни справді посилюють економічну співпрацю. 10 червня між Росією та Китаєм відкрили новий міст на Далекому Сході. Вони сподіваються, що це покращить торгівлі, оскільки Москва не може впоратися з санкціями Заходу.

В лютому Путін і Сі підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, яке направлене на протидію впливу США, і заявили, що у них не буде "заборонених сфер співпраці".

Також Росія планує створити "нову G8" Туди мають увійти партнери Росії, що "не беруть участі у санкційних війнах": Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран та Туреччина.

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