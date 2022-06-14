Відповідна директива передбачає "невійськове" використання збройних сил. Таким чином Пекін може напасти на Тайвань під прикриттям "спеціальної операції, яку не розцінюватимуть як повномасштабну війну.

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Указ передбачає "проведення мирних військових операцій"

Доволі цинічно звучить пункт у директиві, підписаній Сі Цзіньпіном. У ньому йдеться про те, що Китай може проводити мирні військові операції.

Не виключено, що їх проведуть на території Тайваню. Республіки, в якій мешкають 23 мільйони людей, які проти відмови від суверенітету або демократичного способу життя. Тим часом у Пекіні не втомлюються повторювати, що Тайвань – частина їхньої території.

Сам указ, підписаний Цзіньпіном, набере чинності 15 червня. Цікаво, що повністю його текст ще не опублікували. Натомість державне інформаційне агентство виклало коротку інформацію про те, що він містить.

Він переважно систематично регулює основні принципи, організацію та командування, види операцій, оперативне забезпечення та політичну роботу, а також їх виконання військами,

– йдеться у виданні.

Сам документ містить шість глав. Вони стосуються підтримки національного суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення тих самих мирних військових операцій.

Повідомлення про документ з'явилось після заяви Зеленського

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський виступив на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. Під час своєї промови він навів у приклад Україну. Ситуація в нашій державі – наочний приклад того, що слід "підтримувати будь-які превентивні дії".

У США відреагували на погрози почати війну за Тайвань

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм китайським колегою Вей Фенхе. Основним питанням, задля якого вони зустрілись, була ситуація довкола Тайваню.

Ллойд зауважив, що в регіоні ситуація стає напруженішою. Причиною цього є діяльність з боку Китаю. Зокрема міністра оборони США бентежить відсутність професіоналізму та відповідальності з боку китайської армії. Наприклад, у травні їхній винищувач перехопив австралійський військовий літак, який займався спостереженням у районі Південнокитайського моря. І це не одиничний випадок.

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