Соответствующая директива предусматривает "невоенное" использование вооруженных сил. Таким образом, Пекин может напасть на Тайвань под прикрытием "специальной операции, которую не будут расценивать как полномасштабную войну.

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Указ предусматривает "проведение мирных военных операций"

Довольно цинично звучит пункт в директиве, подписанном Си Цзиньпином. В нем говорится, что Китай может проводить мирные военные операции.

Не исключено, что они будут проведены на территории Тайваня. Республики, в которой проживают 23 миллиона человек, против отказа от суверенитета или демократического образа жизни. Между тем , в Пекине не устают повторять, что Тайвань – часть их территории.

Сам указ, подписанный Цзиньпином, вступит в силу 15 июня. Интересно, что его текст полностью не опубликован. В то же время государственное информационное агентство изложило краткую информацию о том, что он содержит.

Он преимущественно систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также их выполнение войсками,

– говорится в издании.

Сам документ содержит шесть глав. Они касаются поддержки национального суверенитета, региональной стабильности и регулирования организации и проведения тех же мирных военных операций.

Сообщение о документе появилось после заявления Зеленского

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Во время своей речи он привел в пример Украину . Ситуация в нашем государстве – наглядный пример того, что следует "поддерживать любые превентивные действия".

В США отреагировали на угрозы начать войну за Тайвань

Накануне министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Основным вопросом, для которого они встретились, была ситуация вокруг Тайваня.

Ллойд отметил, что в регионе ситуация становится более напряженной. Причиной этого является деятельность Китая. В частности, министра обороны США смущает отсутствие профессионализма и ответственности со стороны китайской армии. К примеру, в мае их истребитель перехватил австралийский военный самолет, занимавшийся наблюдением в районе Южнокитайского моря. И это не единичный случай.

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