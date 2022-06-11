Об этом украинский лидер сказал во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает 24 канал.

Важно Китай начнет войну в случае провозглашения независимости Тайваня – СМИ

Зеленский отметил, что пример Украины работает сегодня для всего мира. И весь мир должен поддерживать любые действия, связанные с превентивными шагами, способными предотвратить войну.

Потому что позитива от войны нет. Никто не получает от этого позитива, кроме некоторых политических лидеров, которых не устраивают их амбиции и они их каждый день увеличивают из-за своих аппетитов. Аппетиты, которые в том или ином государстве, разрешает мир,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что мир должен поддерживать государства, которым необходима эта поддержка.

"Если можно решать вопрос дипломатично, это нужно делать дипломатично. Но не включаться после того, как начнется война и есть сотни тысяч жертв. Как это в Украине", – подчеркнул президент Украины.

Выступление Владимира Зеленского на Азиатском саммите по безопасности: смотрите видео

Конфликт Китая и Тайваня: главное

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин до сих пор не признает независимость острова и считает его своей провинцией.

Причем здесь США

Официально у Вашингтона нет отношений с властями Тайваня, однако между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина о едином китайском правительстве.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что готов применить силу , если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Через несколько часов Китай выразил недовольство комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.

Какая позиция Китая

В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая 18 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня .

После того, как Россия начала против Украины полномасштабную войну, визиты китайских самолетов в Тайвань участились, а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая . Также Белый дом пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на территорию Тайваня.

В Минобороны КНР также заявляют, что полномасштабные военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня – якобы вынужденная мера, которую пришлось принять в силу ситуации. Между тем китайская сторона постоянно подчеркивает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.