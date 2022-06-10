Китай начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость

Фэнхэ заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость. Китайский министр добавил, что военные действия могут начаться, невзирая на человеческую цену. Об этом заявил спикер Минобороны Китая У Цянь.

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Если кто-нибудь решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну независимо от ее цены. Тайвань – это китайский Тайвань… Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не добьется успеха,

– процитировал У Цянь главу министерства обороны КНР.

Он также выразил убеждение, что именно его страна одержит победу в такой войне.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США поддерживают политику "единого Китая", но подчеркнул, что действия китайской армии в регионе непрофессиональные и безответственные. Он предостерег Пекин от "дальнейших дестабилизационных действий по Тайваню".

Конфликт Китая и Тайваня: что нужно знать

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин до сих пор не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у Вашингтона нет отношений с властями Тайваня, однако между ними с 1979 года действует закон, по которому США могут поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина о едином китайском правительстве.

В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 30 мая, 30 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня . В то же время, тайваньские истребители пытались предупредить 30 самолетов во время последнего роста напряженности.

После того, как Россия начала против Украины полномасштабную войну, визиты китайских самолетов в Тайвань участились, а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая . Также Белый дом пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на территорию Тайваня.

В Минобороны КНР также заявляют, что полномасштабные военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня – якобы вынужденная мера, которую пришлось принять в силу ситуации.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что готов применить силу , если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Через несколько часов Китай выразил недовольство комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.

Между тем китайская сторона постоянно подчеркивает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.

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