Об этом 24 каналу сообщил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, для многих украинцев поддержка Тайваня стала неожиданностью, особенно для тех, кто адвокатировал китайский мир в Украине.
Япония запрещает экспорт в Россию строительной техники, а в ответ – ловить рыбу на Курилах
Азиатские друзья Украины
Сейчас я бы сказал, что Япония и Тайвань являются лидерами в Азии по поддержке Украины в войне с Россией,
– заявил Харитонов.
Он подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину они объявили о поддержке нашего государства. Кроме того, наложили очень мощные санкции против страны-агрессорки, а затем и Беларуси.
Постоянная поддержка нашего государства
Как отметил Харитонов, от Тайваня и Японии постоянно увеличивается санкционное давление на Россию и Белоруссию. В то же время, их правительства выделяют огромные суммы на восстановление украинских городов.
К слову , Детская больница Львова приобретет ангиограф за 800 тысяч долларов, которые собрал народ Тайваня.
В частности, значительные средства уже поступили в больницы Украины. Более того, даже сами тайванцы и японцы организуются, чтобы приобрести и прислать нашим военным все необходимое.
Харитонов рассказал о поддержке азиатских партнеров Украины: смотрите видео
Поддержка Японии и Тайваня Украины: последнее
- Правительство Тайваня заявило, что выделит 6 миллионов долларов для восстановления украинских городов, пострадавших от российской агрессии. В частности, речь идет о – Харькове, Чернигове, Николаеве, Сумах и Запорожье.
- Кроме того, Тайвань наложил запрет на поставку чипов в Россию и Белоруссию. Кроме этого, правительство также решило заблокировать продажу агрессорам оборудования для их производства.
- Посольство Японии в Украине сообщило, что японское правительство выделило экстренную грантовую помощь, чтобы поддержать Украину во время войны с Россией. Общая сумма составляет 166 миллионов долларов.
- В Министерстве финансов Украины заявили, что Япония предоставила Украине льготный кредит. Отмечается, что наше государство получило 100 миллионов долларов на льготных условиях на 30 лет под 1% годовых.
- Япония наложила санкции на российские и белорусские банки из-за агрессии в Украине. По информации Министерства иностранных дел этой страны, кроме ограничений для банков также запретили экспорт товаров, способствующих "укреплению промышленной базы России".