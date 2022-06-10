Об этом 24 каналу сообщил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, для многих украинцев поддержка Тайваня стала неожиданностью, особенно для тех, кто адвокатировал китайский мир в Украине.

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Азиатские друзья Украины

Сейчас я бы сказал, что Япония и Тайвань являются лидерами в Азии по поддержке Украины в войне с Россией,

– заявил Харитонов.

Он подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину они объявили о поддержке нашего государства. Кроме того, наложили очень мощные санкции против страны-агрессорки, а затем и Беларуси.

Постоянная поддержка нашего государства

Как отметил Харитонов, от Тайваня и Японии постоянно увеличивается санкционное давление на Россию и Белоруссию. В то же время, их правительства выделяют огромные суммы на восстановление украинских городов.

К слову , Детская больница Львова приобретет ангиограф за 800 тысяч долларов, которые собрал народ Тайваня.

В частности, значительные средства уже поступили в больницы Украины. Более того, даже сами тайванцы и японцы организуются, чтобы приобрести и прислать нашим военным все необходимое.

Харитонов рассказал о поддержке азиатских партнеров Украины: смотрите видео



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