Присоединился к этой помощи и Тайвань. Пять украинских городов получат от него денежную помощь, которую направят на восстановление. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Читайте также США стремятся развивать экономическое партнерство с Тайванем: речь идет о новой инициативе Байдена

Кто получит помощь и сколько

По словам Шуляк, деньги будут направлены на то, чтобы восстанавливать инфраструктуру таких городов:

Харьков

Чернигов

Николаев

Сумы

Запорожье

В частности, Харьков получит 2 миллиона долларов на восстановление. Чернигову направят 500 тысяч долларов. Николаеву, Сумам и Запорожью тоже по 500 тысяч долларов.

Список тех, кто хочет восстанавливать Украину после победы, уверенно увеличивается. Спасибо нашим партнерам и приглашаем к сотрудничеству новых,

– призывает Шуляк.

Восстановление украинских городов

Россия беспощадно уничтожила украинские города и села своими ракетными обстрелами. Теперь нам нужно все восстанавливать и соответственно нужно много денег на это. Но с этим обещают помочь другие страны. К примеру, Европейская комиссия уже разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. По приблизительным подсчетам, ущерб за время войны достигает уже около 60 миллиардов долларов. В то же время, усилия Украины и нашего правительства также прилагаются для восстановления.

Финляндия также заявила, что поможет восстанавливать инфраструктуру в украинских городах, которую разрушили российские оккупанты. Также государство поддержит реформу образования в Украине. Об этом договорились в мае, когда Киев посещала премьер-министр страны Санна Марин и встречалась с Денисом Шмыгалем. Восстанавливать инфраструктуру должны с использованием передовых технологий и параметров.

Что касается Тайваня, то страна поддерживает наше государство не только финансово, но и в других областях. Это касается и санкций в т.ч. Власти Тайваня также ввели санкции против России и Беларуси из-за их вторжения в Украину. В список запрета на экспорт добавили чипы с тактовой частотой более 25 мегагерц. Кроме того, под санкции попало и литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем .

ЕС также одобрил шестой пакет санкций: смотрите видео