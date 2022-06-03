Долучився до цієї допомоги й Тайвань. П'ять український міст отримають від нього грошову допомогу, яку спрямують на відбудову. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Хто отримає допомогу і скільки

За словами Шуляк, гроші спрямують на те, щоб відновлювати інфраструктуру таких міст:

Харків

Чернігів

Миколаїв

Суми

Запоріжжя

Зокрема, Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення. Чернігову направлять 500 тисяч доларів. Миколаєву, Сумам та Запоріжжю також по 500 тисяч доларів.

Список тих, хто хоче відбудовувати Україну після перемоги впевнено збільшується. Дякуємо нашим партнерам і запрошуємо до співпраці нових,

– закликає Шуляк.

Відбудова українських міст

Росія нещадно понищила українські міста та села своїми ракетними обстрілами. Тепер нам треба все відбудовувати й відповідно потрібно багато грошей на це. Але з цим обіцяють допомогти інші країни. Наприклад, Європейська комісія вже розробила план відбудови України після завершення війни з Росією. За приблизними підрахунками, збитки за час війни сягають вже близько 60 мільярдів доларів. Водночас зусилля України та нашого уряду також докладаються для відбудови.

Фінляндія також заявила, що допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти. Також держава підтримає освітню реформу в Україні. Про це домовились у травні, коли Київ відвідувала прем'єр-міністрерка країни Санна Марін і зустрічалась з Денисом Шмигалем. Відновлювати інфраструктуру мають з використанням передових технологій і європейських параметрів.

Щодо Тайваню, то країна підтримує нашу державу не лише фінансово, але й у інших сферах. Це стосується і санкцій зокрема. Влада Тайваню також ввела санкції проти Росії та Білорусі через їхнє вторгнення в Україну. До списку заборони на експорт додали чипи з тактовою частотою понад 25 мегагерців. Крім того, під санкції потрапило й літографічне обладнання, що використовується для виготовлення таких мікросхем .

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