Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глави уряду Фінляндії та України домовилися про залучення країни до відновлення інфраструктури з використанням передових технологій і європейських параметрів.

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"Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проєкти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступити до роботи", – зазначив Шмигаль.

Також під час зустрічі у Києві прем'єрка Фінляндії Санна Марін та Денис Шмигаль підписали угоду про продовження проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року. Він передбачає фінансову підтримку з боку Фінляндії у розмірі до 6 мільйонів євро та до 2 мільйонів євро з боку Європейського Союзу.

Ми високо цінуємо й ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на допомогу Україні,

– додав голова українського уряду.



Глави уряду Фінляндії та України підписали важливу угоду / Фото пресслужби Кабміну

Також Марін й Шмигаль домовилися про тісну координацію взаємодії у рамках ЄС. Зокрема про допомогу з боку Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства у Євросоюзі.

Прем'єр-міністерка Фінляндії наголосила, що Україна – вже фактично член європейської родини. За її словами, фінська сторона разом з Євросоюзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.

Відбудова України через війну: що відомо

Українська влада вже почала обговорювати чіткий план для відновлення держави, до розробки якого долучилися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що американська сторона після закінчення війни допомагатиме відбудовувати Україну. Мовиться не лише про гроші, а й про використання новітніх технологій.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що відновлення України починатимуть з транспортного сполучення та зачистки територій, де тривали бойові дії.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що передовсім Росія повинна оплатити відбудову України. Саме вона відповідає за всі ті руйнування, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення.

Данія погодилася взяти участь у відбудові українського Миколаєва, який потерпає від обстрілів російських військових.

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