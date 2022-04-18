Президент наголосив, що Україну будуть відбудовувати на нових принципах із використанням усіх доступних ресурсів і можливостей.

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Зокрема, вище керівництво України вже почало обговорювати чіткий план для відновлення України, до розробки якого долучилися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.



План для відбудови України після війни / Скріншот з відео

До слова, раніше Зеленський запросив Швецію взяти участь у відбудові України після війни. "Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проєкті", – наголосив Зеленський. Зокрема, країна може взяти шефство над будь-яким містом

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що відновлення України розпочинатимуть з транспортного сполучення та зачистки територій, де велися бойові дії. Всього він окреслив три етапи відбудови.

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