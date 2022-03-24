Президент Володимир Зеленський закликав Швецію долучитися до відновлення України. Він звернувся зокрема до шведських архітекторів, повідомляє 24 канал.

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"Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проєкті", – наголосив Зеленський.

Швеція може взяти шефство над будь-яким містом

Він зауважив, що Україна була прекрасною, але тепер стане великою.

Великим проєктом відновлення заради людей, заради розвитку нашої країни, заради всієї Європи я запрошую вас продемонструвати світу, що війна не дає результату,

– висловився український президент.

Зеленський відзначив, що Швеція – перша країна, якій влада нашої держави пропонує такий проєкт.

"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю, щоб їх відновити. Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес, любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", – додав президент.

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