Такий бойкот шведи росіянам влаштували на підтримку України у війні проти загарбника – Росії. Поширюється він і на судна, які відпливають у Росію, і навіть на зафрахтовані кораблі.

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Портові працівники Швеції відмовилися розвантажувати кораблі Росії

Профспілка портовиків у Швеції заявила, що російські кораблі завантажувати та розвантажувати не буде, як і навіть швартувати їх чи буксирувати. Бойкот стосуватиметься:

суден, зареєстрованих у Росії чи зафрахтованих Росією,

кораблів з російськими товарами.

Ми робимо це, щоб підтримати громадянське суспільство України та наших колег у портах країни,

– заявив віцепрезидент Союзу докерів Ерік Хельгессон.

Зауважимо, що стартує бойкот не просто вже, а 28 березня об 11 годині (попередити про бойкот уряд у певний строк зобов'язує шведське законодавство). А проте портовики кажуть, що готові розпочати його раніше.

Ми не хочемо годувати російську військову машину, тож від нас вони не отримають засобів для продовження війни. Робимо те, що можемо,

– сказав член профспілки портовиків Крістіан Тернстрьом.

До слова: Швеція ще на початку березня скерувала 500 мільйонів крон на підтримку Збройних Сил України. Надає нам ця країна й безпосередню військову допомогу.

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