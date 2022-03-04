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Швеція скерувала 500 мільйонів крон на ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Швеція скерувала 500 мільйонів крон для підтримки Збройних сил України.

Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністерці Магдалені Андерссон та Уряду Швеції за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!,

– додав прем'єр.

Зауважте, у Швеції нещодавно повідомили, що нададуть чималу допомогу українським захисникам. Уряд країни обіцяв скерувати ЗСУ 5 тисяч протитанкових ракетних установок, 5 тисяч бронежилетів, 5 тисяч шоломів і 135 тисяч польових пайків.

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