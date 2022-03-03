Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що до нас з 16 країн світу їдуть добровольці. Вони готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора.

Кількість воїнів вже перевищила тисячу, але заявки продовжують надходити.

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