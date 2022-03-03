Координатор группы Филипп Бранвал сообщил, что первая бригада вылетает в Украину уже 3 марта. Будут лететь через Польшу.

К теме Из 16 стран мира в Украину едут воины-добровольцы

Браннвал не разглашает никаких подробностей по безопасности.

В Украину едут добровольцы

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что к нам из 16 стран мира едут добровольцы. Они готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора.

Количество воинов уже превысило тысячу, но заявки продолжают поступать.

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