Координатор группы Филипп Бранвал сообщил, что первая бригада вылетает в Украину уже 3 марта. Будут лететь через Польшу.
К теме Из 16 стран мира в Украину едут воины-добровольцы
Браннвал не разглашает никаких подробностей по безопасности.
В Украину едут добровольцы
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что к нам из 16 стран мира едут добровольцы. Они готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора.
Количество воинов уже превысило тысячу, но заявки продолжают поступать.
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