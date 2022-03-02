Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Їхня загальна кількість вже перевалила за тисячу людей. І заявки продовжують надходити,

– наголосив міністр.

В Україні створили Інтернаціональний легіон тероборони, до якого можуть вступити громадяни інших держав. Їх забезпечать зброєю та усім необхідним. Міністерство юстиції оприлюднило алгоритм дій для вступу в легіон.

Зазначимо, що Україна веде активну боротьбу на дипломатичному фронті – вже вдалося мобілізувати до антивоєнної коаліції 86 держав на 15 міжнародних організацій.

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