Вона вже налічує 86 держав і 15 організацій. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Як світ допомагає Україні
- 19 країн надають Україні зброю, декілька з них роблять це вперше у своїй історії.
- 10 країн надають макрофінансову допомогу;
- 22 країни надають гуманітарну допомогу.
Крім того, з 16 країн світу до України вже їдуть добровольці, які готові боротися проти російського окупанта.
Добровольці з 16 країн готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість вже перевалила за тисячу людей. І заявки продовжують надходити,
– заявив міністр.
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