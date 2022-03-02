Вона вже налічує 86 держав і 15 організацій. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як світ допомагає Україні

19 країн надають Україні зброю, декілька з них роблять це вперше у своїй історії.

10 країн надають макрофінансову допомогу;

22 країни надають гуманітарну допомогу.

Крім того, з 16 країн світу до України вже їдуть добровольці, які готові боротися проти російського окупанта.

Добровольці з 16 країн готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість вже перевалила за тисячу людей. І заявки продовжують надходити,

– заявив міністр.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!